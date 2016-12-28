Каждый четвертый испанец - атеист, более 40% детей рождаются вне брака

МАДРИД, 28 дек — РИА Новости. Каждый четвертый житель Испании является атеистом или не исповедует никакой религии, свидетельствуют результаты доклада, представленного Фондом Феррер Гуардиа (Fundación Ferrer y Guardia).

По данным фонда, 25,8% жителей страны заявляют, что они не являются приверженцами ни одной из религий. 15% называют себя неверующими, еще 10% — атеистами, остальные не смогли определиться с ответом. 72% признались, что являются приверженцами какой-либо религии (из них католики — 69%).

То есть, число неверующих в стране существенно выросло за последние десятилетия: в 1980 году о том, что не верят Бога, заявляли лишь 8,5% населения. Больше всего атеистов и неверующих среди людей от 18 до 34 лет (почти 50%), среди людей старше 65 их всего 8,3%.

Меньше всего верующих в Каталонии (29% заявили, что никогда не верили в Бога, 13,7% признались, что раньше были верующими, но изменили свою позицию), в Стране басков и на Балеарские островах, меньше всего атеистов — в Мурсии, Арагоне, Кастилии-Ла-Манче и Эстремадуре.

Кроме того, проведенное исследование свидетельствует: испанцы больше не хотят заключать браки в церкви — если в 1992 году церковных браков было почти 80%, то в 2015 году — 29%. 42,5% детей сейчас рождаются вне брака, в 1990 — чуть менее 10%.

Популярность уроков религии падает в школах. В начальной школе 30,7% учеников предпочитают альтернативные предметы религиозному воспитанию, в средней — 47%, в старших классах — 66,5%. При этом в государственных школах число тех, кто не хочет изучать религии, заметно выше по сравнению с частными — 60% против 22%.