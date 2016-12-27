Поминальная служба совершена в Химках на девятый день кончины посла Карлова

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Заупокойное богослужение было совершено во вторник на Химкинском кладбище, где похоронен убитый 19 декабря в Анкаре посол РФ в Турции Андрей Карлов, на девятый день с момента его кончины, сообщает сайт Московского патриархата.

Богослужение в храме святого равноапостольного князя Владимира возглавил епископ Бронницкий Парамон, в нем также приняли участие зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов и представители столичного духовенства.

"В храме молились вдова покойного Марина Михайловна Карлова и члены его семьи, а также друзья и коллеги. После соборного заупокойного богослужения в храме была совершена лития на могиле Андрея Геннадьевича Карлова", — говорится в пресс-релизе.

Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма", убийство в данный момент расследуется совместной группой из российских и турецких специалистов.