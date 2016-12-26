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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх Сербский отслужил панихиду по жертвам крушения Ту-154

Тема:
Крушение самолета Ту-154 в Сочи (481)
22:1526.12.2016
21470
Цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи
© РИА Новости. Макс Ветров
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БЕЛГРАД, 26 дек – РИА Новости. Патриарх Сербский Ириней отслужил в Белграде в понедельник заупокойную литию по жертвам крушения Ту-154 Минобороны России в Черном море, сообщила Сербская православная церковь (СПЦ) на своем сайте.

Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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На месте крушения нашли хвостовую часть Ту-154 с фрагментами двигателя
Служба прошла в подворье Русской православной церкви (РПЦ) в Белграде – храме Святой Троицы в центре города. Предстоятелю СПЦ сослужили настоятель подворья РПЦ протоиерей Виталий (Тарасьев) и епископ Кронштадтский, викарный архиерей Санкт-Петербургской епархии Назарий. На панихиде присутствовали посол РФ в Сербии Александр Конузин, посол Республики Беларусь в Сербии Владимир Чушев и представители дипломатического корпуса, граждане России, а также сербские военные и граждане.

"Народ Сербии разделяет боль народа России и семей погибших. Трагедия, которая произошла с российским народом, – наша общая трагедия. В авиакатастрофе погибли члены ансамбля Александрова, который привносил красоту и радость в жизнь тех, кто имел возможность его услышать. Мы – сербы имели большую честь не единожды, но многократно слушать ансамбль имени Александрова и их чудесное пение", — цитирует патриарха Иринея СПЦ.

Накануне министр культуры и информации Сербии Владан Вукосавлевич выступил с инициативой назвать парк в центре Белграда перед памятником императору Николаю II Романову в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 участниках ансамбля имени Александрова "Парком Александрова", в чем его поддержал премьер Сербии Александр Вучич.

Свечи памяти погибших при крушении Ту-154 в Сочи
Горожане на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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Жители Сочи накануне вечером принесли цветы к Южному молу морского порта и зажгли свечи в память о погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря.
Свечи и цветы на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
Женщина на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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В понедельник в 9 утра в аэропорту Сочи прошёл молебен о погибших в авиакатастрофе Ту-154.
Мужчина на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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В Сочи спустили траурные венки на воду в знак солидарности с родственниками погибших.
Горожане на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Свечи на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Заупокойные богослужения по жертвам крушения самолета минобороны Ту-154 пройдут в понедельник во всех храмах Русской православной церкви.
Горожане на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Свечи и цветы на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
Горожане на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Свечи на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Женщина на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
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Ранее президент Томислав Николич и премьер Вучич направили в Москву телеграммы соболезнования в связи с крушением самолета Минобороны Ту-154 в Черном море. В своих телеграммах руководству России президент и премьер Сербии подчеркнули, что "трагедия поразила всю Сербию", и отметили, что в республике очень ценят творчество Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова.

Прославленный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица отметил в понедельник, что "хор ансамбля имени Александрова был хором, с которым ничто не могло сравниться, их пение передавало всю ширину русской души, их утрата невосполнима". Его музыкальная группа No smoking orchestra регулярно выступала с ансамблем Минобороны России с 2012 года, когда коллективы дали в Кремле и Белграде совместные концерты.

Поисковые группы МЧС обнаружили фрагменты Ту-154, потерпевшего крушение в Сочи. 26 декабря 2016
© РИА Новости. МЧС РФ
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На берег доставили часть фюзеляжа Ту-154
Последнее выступление ансамбля в Белграде состоялось в сентябре 2015 года в рамках европейского турне по столицам освобожденных советскими войсками стран, посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне. На выступлении в полном четырехтысячном зале присутствовали Николич, члены правительства и люди со всей страны.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

О крупнейших авиакатастрофах в России в 2001-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>

© Инфографика
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Крушение самолета Ту-154 в Сочи
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Религия и мировоззрение
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2 пользователя оставили 2 комментария
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  • Walter .
    Они упали в Небеса,
    Сорвавшись в море,
    Вознесясь над горем,
    Оставив с вами Голоса,
    Поющие о счастье и о боли.
    Зажгутся звезды в темноте,
    Мерцание их наполнит души.
    Скорбящих, молящих, зовущих.
    Не вытирающих слезы с лица.
    Готовых на любую плату,
    Чтоб их вернуть.
    Тех кто не поверил в страшную утрату...
    Шепнут вам сверху голоса:
    "Не плачьте!
    Мы упали в небеса..."
    01:06
    27.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • mariya.stilovska
    Ну господа профессионалы... ну заморочьтесь и проверьте перед публикацией материалов имена.... ну, что за " посол РФ в Сербии Александр Конузин“? Конузин экс посол, в н.в. посол РФ в Сербии Чепурин Александр Васильевич. Допускаю, что экс послов можно и в дальнейшем по дипломатическим правилам называть просто послами, однако это же СМИ, и когда люди не в теме они могут просто запутаться...
    10:29
    27.12.2016
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