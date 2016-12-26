Епископ: канонизируя доктора Лизу, мы лишим ее наших молитв

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Русская православная церковь ждет от своих прихожан молитвы за Елизавету Глинку и добрых дел в ее память, а вопрос о ее возможной канонизации можно будет обсудить по прошествии определенного времени, сообщил РИА Новости в понедельник викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла, первый заместитель управляющего делами Московской патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря города Москвы епископ Воскресенский Савва.

Ранее глава президентского совета по содействию развития гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов высказал уверенность в том, что доктор Лиза, погибшая в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи, будет канонизирована "как великий русский святой".

"Для нас, православных христиан, она, конечно же, пример для подражания. Но нет человека, который бы не согрешил. Единственная возможность очистить от грехов душу умершего человека — это молитва земной Церкви за него, творение добрых дел в память о нем. А когда мы канонизируем человека, мы обращаемся к нему в молитвах, мы не молимся за него. Канонизируя Елизавету сейчас, мы лишим ее наших молитв. Поэтому дело не в том, что мы не хотим, дело в том, что мы можем нанести вред, а принцип каждого врача вы знаете – не навреди. Придет, может быть, время, и милостью Божией свершится то, о чем вы говорите", — сказал епископ в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности канонизации погибшей в авиакатастрофе благотворительницы.

Он добавил, что должно пройти определенное время перед тем, как можно будет говорить на эту тему.

"Часто бывает, что о человеке говорят в первые дни после его смерти, а проходит 40 дней, или полгода, год, и все. Давайте через год встретимся и спросим — а какова память о Елизавете Глинке? Поэтому если народ желает, то действительно – храните память о ней, творите в честь нее добрые дела, молитесь о ней сейчас, а потом Бог сделает так, что она, наверное, будет в лике святых", — считает викарий предстоятеля Русской православной церкви.

По словам епископа Саввы, Русская православная церковь сегодня скорбит о погибшей и хочет "что-то сделать в ее память".

"Никто никогда не забудет ее машины, которые раздавали гуманитарную помощь на Павелецком вокзале, где она кормила, поила, лечила бездомных людей", — подчеркнул иерарх.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00.