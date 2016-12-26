Уминский: желание канонизировать доктора Лизу идет вразрез с учением Церкви

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Канонизация святых в православной Церкви не связана с увековечиванием памяти человека и не является присвоением посмертного звания, поэтому вопрос о прославлении Елизаветы Глинки в лике святых сейчас подниматься не может, заявил РИА Новости в понедельник настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, публицист и телеведущий протоиерей Алексей Уминский.

Ранее глава президентского совета по содействию развития гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов высказал уверенность в том, что доктор Лиза, погибшая в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи, будет канонизирована "как великий русский святой".

"Процесс канонизации – это не присвоение каких-то посмертных званий человеку. Память Лизы Глинки должна быть увековечена на государственном уровне обязательно, а на церковном уровне, поскольку она была христианкой, Церковь будет возносить о ней свои молитвы. Лиза исполняла заповедь о любви к ближнему так, что это было свидетельством ее христианской веры, и это свидетельство для Церкви очень важно", — считает священнослужитель.

Он отметил, что понимает желание "всем сердцем увековечить человека", но канонизация святых в православной Церкви происходит "совершенно по-другому" и с увековечением памяти не связана.

"Наши святые — это не мемориальные доски в церкви, это не памятники прекрасным людям, это живая молитвенная связь между миром земным и миром небесным, между Церковью земной и Церковью небесной, которая свидетельствует о том, что смерти нет как таковой и что нет этой стены, которая разделяла бы нас, еще живущих на земле, от тех, кто уже жив у Господа", — подчеркнул Уминский.

Канонизация святого, по его словам, происходит через достаточно долгое время после смерти подвижника-христианина. Для нее необходимо прежде всего достаточно очевидное народное и церковное почитание человека уже как святого, обращение к этому человеку с молитвой и свидетельство о чудесах, которые происходят в жизни человека по молитвам к тому, кто почитается как святой.

"Обычно это происходит через несколько десятилетий, а иногда через столетие, собирается специальная комиссия по канонизации или Собор поместный, на котором и происходит канонизация", — заключил священник.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".