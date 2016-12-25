Во всех храмах РПЦ пройдут панихиды по погибшим в авиакатастрофе в Сочи

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Заупокойные богослужения по жертвам крушения самолета минобороны Ту-154 пройдут, по благословению патриарха Кирилла, в понедельник во всех храмах Русской православной церкви, сообщил РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Понедельник, 26 декабря объявлен в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

"Завтра по благословению патриарха во всех храмах Русской церкви пройдут заупокойные богослужения", — сказал Волков.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропал самолет Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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