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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Митрополит Иларион рассказал о дружбе с худруком ансамбля Александрова

Тема:
Крушение самолета Ту-154 Минобороны (186)
14:3025.12.2016
(обновлено: 14:31 25.12.2016)
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Митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Соболезнования родным и близким всех погибших в авиакатастрофе в Сочи выразил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, рассказавший также о своем личном знакомстве с художественным руководителем ансамбля Валерием Халиловым и главным хормейстером Константином Майоровым.

Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Худрук хора имени Свешникова: крушение Ту-154 - трагедия мирового масштаба
В воскресенье утром Минобороны РФ сообщило, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. По последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира. По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились в том числе 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова.

"Глубоко потрясен и опечален известием о гибели самолета над Черным морем, унесшего жизни 92 человек. Выражаю искреннее и сердечное соболезнование", — сказал митрополит.

Он особо отметил, что среди погибших был генерал-лейтенант Валерий Халилов, с которым его "связывала долгая и теплая дружба". Именно Халилов 9 лет назад дирижировал в Вашингтоне премьерой "Рождественской оратории" митрополита Илариона. "Трудно поверить, что этого высокоталантливого, доброго и жизнерадостного человека больше нет с нами. Вечная ему память!" — сказал митрополит.

Он вспомнил также одного из руководителей ансамбля Константина Майорова, который тоже был на этом борту. "На протяжении многих лет он пел в храме на Большой Ордынке, где я несу служение: пел и в будни, и в праздники, часто причащался", — вспомнил глава ОВЦС.

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ у здания ансамбля им. А.В. Александрова
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова
Митрополит Иларион выразил соболезнования его супруге и сыну — Александру Майорову, певчему и одному из регентов Московского синодального хора. Он также отметил, что на борту самолета была Елизавета Глинка, которую вся страна знала как "доктора Лизу". "Да воздаст ей Господь за все то добро, которое она сделала столь многим людям", — сказал митрополит.

Глава ОВЦС заверил в своих молитвах об упокоении всех погибших в авиакатастрофе над Черным морем "в месте, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная", и выразил надежду, что молитвы помогут всем, кто потерял своих близких, перенести эту тяжелую утрату.

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

© Ruptly
Первые кадры с места крушения летевшего в Латакию самолета Ту-154
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Религия и мировоззрение
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