Митрополит Иларион рассказал о дружбе с худруком ансамбля Александрова

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Соболезнования родным и близким всех погибших в авиакатастрофе в Сочи выразил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, рассказавший также о своем личном знакомстве с художественным руководителем ансамбля Валерием Халиловым и главным хормейстером Константином Майоровым.
"Глубоко потрясен и опечален известием о гибели самолета над Черным морем, унесшего жизни 92 человек. Выражаю искреннее и сердечное соболезнование", — сказал митрополит.
Он особо отметил, что среди погибших был генерал-лейтенант Валерий Халилов, с которым его "связывала долгая и теплая дружба". Именно Халилов 9 лет назад дирижировал в Вашингтоне премьерой "Рождественской оратории" митрополита Илариона. "Трудно поверить, что этого высокоталантливого, доброго и жизнерадостного человека больше нет с нами. Вечная ему память!" — сказал митрополит.
Он вспомнил также одного из руководителей ансамбля Константина Майорова, который тоже был на этом борту. "На протяжении многих лет он пел в храме на Большой Ордынке, где я несу служение: пел и в будни, и в праздники, часто причащался", — вспомнил глава ОВЦС.
Глава ОВЦС заверил в своих молитвах об упокоении всех погибших в авиакатастрофе над Черным морем "в месте, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная", и выразил надежду, что молитвы помогут всем, кто потерял своих близких, перенести эту тяжелую утрату.
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