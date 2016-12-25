В российских мечетях пройдут молитвы по жертвам крушения Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские мусульмане скорбят в связи с трагедией в Сочи, где разбился самолет Ту-154, в воскресенье в мечетях страны пройдут поминальные молитвы, сообщил РИА Новости первый зампред Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.

"Муфтий шейх Равиль Гайнутдин (глава СМР) выразил слова соболезнования родным и близким в связи крушением Ту-154", — сказал Аббясов. Он сообщил, что среди жертв авиакатастрофы "было немалое количество представителей ислама".

"Сегодня в наших мечетях пройдут молитвы по всем, кто покинул этот мир. Ну и, конечно же, мы будем молить Всевышнего даровать терпения родным и близким жертв катастрофы", — заявил он.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропал самолет Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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