Патриарх Константинопольский провозгласил 2017 год годом защиты детства

АФИНЫ, 24 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Константинопольский патриарх Варфоломей провозгласил 2017 год годом защиты детства и призвал всех уважать права и неприкосновенность детей.

"Евангелие Рождества Христова проповедуется и вновь в мире, где, к сожалению, раздается грохот оружия, где практикуется невозбранным образом насилие, угнетающее людей и народы, где царствует неравенство и социальная несправедливость. Невыносимо положение бесчисленных детей, жертв военных конфликтов, нестабильности, разного рода эксплуатации, преследования и дискриминации, голода, нищеты и горестных лишений", — говорится в рождественском послании патриарха.

По словам патриарха Варфоломея, во время поездки на Лесбос вместе с папой Римским Франциском и архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом представилась возможность воочию убедиться, что с острыми проблемами сталкиваются "страждущие дети — невинные и беззащитные жертвы военного насилия, расовой и религиозной дискриминации и несправедливости, число которых постоянно растет".

"Мы обращаемся с призывом ко всем с уважением относиться к идентичности и священному характеру детства. Столкнувшись с глобальным кризисом беженцев, который затронул в первую очередь права детей, перед лицом детской смертности, голода, детского труда, телесных увечий и психологического насилия, а также перед лицом риска повреждения душ детей от бесконтрольной подверженности влиянию современным электронным средствам связи и риска порабощения их потребительству, мы провозглашаем 2017 год "Годом защиты священного характера детства", призывая всех людей признать и почитать права и неприкосновенность детей", — говорится в патриаршем послании.

Константинопольская православная церковь отмечает Рождество по новоюлианскому календарю, 25 декабря.