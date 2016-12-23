В умме не видят большой проблемы в употреблении в СМИ понятия "ИГ"

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В российском мусульманском сообществе удовлетворены нынешним уровнем взаимопонимания с журналистами, а террористическая суть запрещенной в РФ радикальной организации "Исламское государство" (ИГ), безотносительно к ее названию, очевидна всем, заявил РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России и Московского муфтията Альбир Крганов.

Ранее в пятницу на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина спросили, не будет ли правильным запретить в СМИ употреблять словосочетание "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России). В ответ Путин заметил, что предпочел бы, чтобы ислам всуе не упоминали рядом с террором. При этом президент сам задал журналистке вопрос: "Вам можно что-нибудь запретить? Мне кажется, это просто абсолютно бесперспективно".

"Что касается запрещенной в России террористической организации "ИГ", то это никакое не "исламское" и не "государство", это сборище бандитов, которые прикрываются верой и религией, — и это очевидно всем. Но речь идет о том названии, которое, несмотря на призывы к запрету, люди используют", — сказал Крганов.

Он добавил, что если вместо "ИГ" использовать арабскую аббревиатуру "ДАИШ", то многие из русскоязычного населения "ничего не поймут". "Раз такое словосочетание существует, нужно просто больше разъяснять людям", — считает муфтий.

В качестве примера он привел также термин "традиционный ислам", который не всем нравится, однако тут тоже ничего не поделаешь: просто "в обыденной жизни у людей уже сложилось такое мнение, что "традиционный ислам" — это ислам, который существует много веков на территории страны и не несет в себе угрозу другим народам".

ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ СТАЛА ОРУЖИЕМ

В целом, признал Крганов, в религиозной терминологии налицо "тотальная подмена понятий и смыслов", что, по его мнению, стало "большим оружием в руках недругов, партии войны, которые навязывают везде войну – внутри религии, в межконфессиональных отношениях".

"Внести ясность в религиозную терминологию обязательно нужно, но это в ближайшем будущем", — сказал собеседник агентства.

При этом он констатировал, что в российской журналистике произошли "хорошие изменения", когда, например, террористов уже не называют "шахидами" (мучениками за веру), а словосочетание "исламский терроризм" фактически исключено из информационного обихода.

"Их называют "бандитами" и "убийцами" – теми понятиями, которыми их и следует называть. Так что здесь, слава богу, у нас есть понимание с журналистами", — заключил муфтий.