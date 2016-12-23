Буддисты Москвы после слов Путина ждут помощи в строительстве храма

МОСКВА, 23 дек – РА Новости. Представители буддийской общины Москвы воодушевлены обещанием президента РФ Владимира Путина решить проблемы со строительством буддийского храма в столице и ждут от властей помощи.

Ранее президент в пятницу в ходе большой пресс-конференции сообщил, что знает о существовании проблем с буддийскими храмами в Москве, сказав, что "будем помогать обязательно это делать".

"Необходима помощь в решении вопроса с выделением земли, чтобы никто из чиновников не препятствовал в получении разрешительной документации. Ну и, конечно, необходима финансовая поддержка", — сказал РИА Новости глава Буддийской традиционной сангхи России в Москве Санжей лама (Андрей Бальджиров).

В свою очередь, председатель Московского буддийского центра "Три драгоценности" Татьяна Одушпаяк, ответственная за строительство мемориального храма-памятника на Поклонной горе, заявила агентству, что ее община собирается написать президенту письмо, в котором пояснят, какая помощь необходима.

"Поддержка нужна и моральная, и финансовая. С разрешительной документацией вопрос почти решен, но все очень медленно продвигается. Надеюсь, теперь нам помогут", — пояснила Одушпаяк.

На нехватку средств при строительстве РИА Новости пожаловалась и председатель московской общины буддистов Дулма Шагдарова, под руководством которой в конце сентября началось возведение храма в районе Отрадное. "Мы очень рады словам президента. Есть одна проблема – денег нет. Ну а теперь нам, надеюсь, помогут", — подчеркнула собеседница агентства.