Ватикан призвал использовать все законные средства для борьбы с терроризмом

РИМ, 23 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин призвал использовать все законные средства для борьбы с терроризмом.

"Мы должны бороться с терроризмом всеми законными средствами, имеющимися в нашем распоряжении, и одновременно все мы должны серьезно работать, чтобы устранить причины возникновения данного феномена", — заявил он в интервью, которое в пятницу опубликовала миланская газета Corriere della Sera.

"Существуют социальные причины, связанные с исключительной бедностью и исключительным упадком, и существуют также политические причины, международная обстановка, которая не способствует культуре мира, а, напротив, подпитывает культуру насилия", — пояснил госсекретарь Ватикана.

Паролин подтвердил позицию Святого престола, согласно которой происходящие в мире вооруженные конфликты не имеют религиозного характера. "Слово "религия" подвергается манипуляции. Война между религиями не имеет места", — подчеркнул кардинал.

Накануне, отвечая на вопросы журналистов в ходе посещения одной из католических благотворительных организаций в Риме, Паролин выразил глубокую озабоченность в связи с убийством посла России в Турции Андрея Карлова. "То, что произошло в Анкаре, вызывает серьезную обеспокоенность. Конечно, это не служит созданию атмосферы большего согласия, большего сотрудничества, в том числе и в отношении переговоров в Сирии", — сказал он.