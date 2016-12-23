Реставраторы сделают обзорное окно для паломников в Кувуклии

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Ученые-реставраторы сделают в защитной плите над Гробом Господним в Иерусалиме смотровое окошко, чтобы верующие впервые с XVI века могли увидеть погребальное ложе Христа, сообщила руководитель реставрационных работ в храме Гроба Господня Антония Марополу.

При проведении ремонтных работ в Кувуклии – часовне над Гробом Господним – в октябре этого года ученые впервые за 500 лет сняли мраморные плиты с места погребения Иисуса Христа, которые закрывают сверху высеченное в скальной породе древнее погребальное ложе.

"В окошко будет видна часть ложа воскресения, и все паломники будут иметь возможность его увидеть. Задача, которую хотели решить представители всех конфессий, заключалась в том, чтобы сделать возможным для людей, которые приезжают сюда, увидеть ложе воскресения", — рассказал Антоний Марополу в интервью телеканалу "РЕН ТВ" в рамках фильма "Гроб Господень – открытие главной тайны человечества", который будет показан в пятницу в 18.00.

В свою очередь патриарх Иерусалимский Феофил III в интервью телеканалу отметил, что в Кувкулии проводится целый комплекс работ. Так, реставрируя погребальное ложе Христа, ученые занимаются, по словам патриарха, реставрацией и самой скалы, в которой была высечена погребальная пещера. Несмотря на то, что работы в самом разгаре, доступ для паломников ко Гробу Господню не перекрывают, и люди по-прежнему могут заходить в Кувуклию, чтобы приложиться к главной святыне христианского мира.

Ранее в Русской духовной миссии (РДМ) в Иерусалиме сообщили, что работы по реставрации Кувуклии должны быть полностью завершены к Пасхе 2017 года (16 апреля), они позволят обеспечить сохранность скалы Гроба и возведенной на ней Кувуклии.