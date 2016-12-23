В Вашингтоне впервые за 20 лет пройдет конференция православной молодежи

ВАШИНГТОН 23 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Международная конференция православной молодежи в честь святого Германа Аляскинского открывается в пятницу в Вашингтоне.

В американской столице этот форум, устраиваемый епархиями Русской Зарубежной Церкви в США ежегодно, пройдет впервые за 20 лет.

Программа конференции предусматривает серию круглых столов, которые пройдут в одном из пригородов Вашингтона, а также богослужения и другие мероприятия в столичном храме святого Иоанна Предтечи, который, собственно, и является принимающей стороной.

Как рассказал РИА Новости настоятель собора протоиерей Виктор Потапов, в конференции, проходящей в 37-й раз, примут участие около 200 человек в возрасте от 14 до 27 лет. Они приедут в Вашингтон не только из разных городов Восточно-Американской епархии Русской Зарубежной Церкви, но и из Канады, Австралии и России.

Отец Виктор напомнил, что "святой Герман Аляскинский был великим русским миссионером конца XVIII — начала XIX веков, который приехал на Аляску просвещать местных жителей светом православия". По его словам, "он является покровителем православия в Америке".

В рамках конференции запланированы два ключевых выступления. Одно из них будет посвящено тому, "как вести православную жизнь в неправославном обществе". Как рассказал отец Виктор, "это очень важно, потому что православие не является господствующей религией в Америке".

Кроме того, еще одна лекция будет посвящена одному из самых почитаемых святых Русского Зарубежья — святому Иоанну, епископу Шанхайскому и Сан-Францискскому, 50-летие со дня преставления которого отмечалось в нынешнем году. О его жизни участникам конференции расскажет биограф владыки — протоиерей Петр Перекрестов из Сан-Франциско. "Он привезет ковчег с мощами святителя, и во все дни конференции эта великая святыня будет находиться в нашем храме", — рассказал отец Виктор.

Он также уточнил, что основную финансовую помощь в организации конференции по традиции оказывает Попечительский фонд Русской Зарубежной Церкви.

Как сообщили организаторы форума, в его ходе, в частности, будут проводиться мастер-классы, на которых планируется рассмотреть такие темы, как таинства венчания и Святого Крещения, и что значит быть хорошими крестными.