СМИ: сотни евреев Бостона прошли маршем в знак солидарности с мусульманами

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Около 200 евреев прошли маршем через центр американского Бостона, демонстрируя солидарность с мусульманами, сообщает The Boston Globe.

Ранее стало известно, что мусульмане США опасаются начала реализации программы надзора от администрации избранного президента США Дональда Трампа. Трамп предложил наблюдать за американцами-мусульманами для борьбы с доморощенным терроризмом, однако верующие посчитали это нарушением их прав. Кроме того, после теракта на рождественской ярмарке в Берлине Трамп заявил, что убедился в своей правоте, выступая за сдерживание иммиграции мусульман в штаты.

"Люди прошли… с плакатами, на которых было написано "Евреи против исламофобии и расизма". Они остановились у баннера "Мы будем сопротивляться" и призвали граждан выступить против антимусульманского фанатизма и слишком жесткой иммиграционной политики", — говорится в сообщении.

Издание также отметило, что марш иудеев в Бостоне стал лишь одной из 25 аналогичных демонстраций, прошедших по всей стране.