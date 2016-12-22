Французского мэра судят за оскорбление мусульман

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Уголовное расследование начато в парижском суде в отношении мэра французского города Безье Роберта Менара по обвинению в подстрекательстве к ненависти и дискриминации религиозного меньшинства, сообщает Agence France-Presse.

"Ультраправого французского мэра Роберта Менара будут судить по обвинению в ненависти за комментарий, в котором он назвал "проблемой" количество учеников-мусульман в одной из школ его города", — приводит агентство слова источника суде.

Скандал возник после того, как политик заявил: "В одном из классов школы, расположенной в центре моего города, 91 процент учеников — мусульмане. Очевидно, что это проблема. У толерантности должны быть границы". Он также выразил в сентябре этого года сожаление в связи с "великой заменой" белого христианского населения страны на иностранное мусульманское.

Сам мэр утверждает, что не признает своей вины. "Я просто описал ситуацию в моем городе. Это не оценочное суждение, а факт. Это то, что я могу видеть", — сообщил он агентству.

Первое судебное заседание назначено на 8 марта 2017 года.