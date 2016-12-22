Патриарх: посол РФ Карлов вошел в плеяду российских героев

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Посол России в Турции Андрей Карлов окончил свою жизнь мученически, и эта кончина его обессмертила, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом отпевания дипломата в храме Христа Спасителя.

Высокопоставленный российский дипломат был убит в результате вооруженного нападения в Анкаре в понедельник на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. Гроб с телом Андрея Карлова после церемонии прощания, прошедшей в четверг утром в министерстве иностранных дел РФ, прибыл в главный кафедральный храм столицы.

"Он войдет в историю нашего Отечества как посол, погибший на боевом посту, таких у нас совсем немного, он будет среди этих героев навсегда. В человеческих жизненных категориях эта кончина его обессмертила. То, что представляется трагическим для нас, окружающих гроб, не является трагедией для него самого – его бессмертная душа вместе с нами сейчас. Тот мир существует; а если бы не было так, то потерялся бы смысл человеческой жизни", — сказал патриарх, который лично знал Карлова.

На заупокойном богослужении собрались родственники, друзья и знакомые Андрея Карлова, политические и общественные деятели, представители духовенства.

"Верим, что по нашим молитвам, и особенно через мученическую кончину свою, Андрей Геннадьевич войдет в это Божественное царство славы, и на него прольется милость милосердного Бога", — добавил патриарх.

Он напомнил, что неоднократно встречался с Андреем Карловым, при непосредственном участии которого, в бытность его послом в КНДР, ранее в Пхеньяне была построена первая православная церковь, и "одним из первых богослужений в этом храме было венчание господина посла с его супругой".

Патриарх сообщил, что впоследствии много раз встречался с Карловым, в том числе во время визитов в Турцию.

"Я знаю, как он близко к сердцу принимал поддержку русских православных людей, живущих в Турции, как он стремился к строительству в Анкаре православного храма. И я убежден, что он бы добился своего, и храм был бы построен. Он не был узким мидовским специалистом, он не работал только в рамках узких инструкций. Он ясно понимал, что нужно, чтобы отношения России с другими государствами включали и духовную сферу", — отметил предстоятель РПЦ.