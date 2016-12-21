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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Митрополит Иларион: христиане могут и должны защищать свое отечество

22:5221.12.2016
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Митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Христиане могут и должны защищать свое Отечество при необходимости, в том числе, с оружием в руках, и заповедь о "непротивлении злу" не следует относить ко всем обстоятельствам жизни, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион на презентации своей новой книги "Нагорная проповедь" в Московском доме книги.

Книга "Нагорная проповедь", представленная в среду в книжном магазине на Новом Арбате, является второй из шести книг митрополита Илариона под общим названием "Иисус Христос. Жизнь и учение".

Отвечая на вопросы участников презентации, представитель Русской православной церкви заметил, что в своей книге он касается, в частности, учения Льва Толстого, который из заповеди Христа о "непротивлении злу" силой "выводил мысль о том, что человек не должен вообще брать в руки оружие, что христианин не должен служить в армии".

"Ну а как тогда мы будем защищать свою Родину? А как мы будем защищать тех наших ближних, на которых нападают? Когда наносят удар нам, мы можем подставить другую щеку. А когда наносят удар нашему ближнему, когда на наших глазах обижают или оскорбляют человека, или убивают людей, мы что, должны молчать, оставаться в стороне, ссылаясь на "нагорную проповедь""?— заявил митрополит.

По его словам, необходимо понимать и учитывать "контекст, в котором произносились эти слова Господа Иисуса Христа, и тот контекст, в котором они воплощаются сейчас в жизнь". "И смещение этих смыслов, смещение контекстов — оно очень опасно, потому что может привести к совершенно ложным выводам", — отметил Иларион.
"Вот почему я говорю, что у поучений Иисуса Христа, помимо самого текста, есть еще и традиция интерпретации. И именно  Церковь была той "лабораторией", в которой складывалась эта традиция интерпретации. То есть, для того, чтобы понять смысл того, что говорил Иисус Христос, и как все это воплотить в жизнь, самый надежный источник толкования — это именно Церковь", — добавил представитель РПЦ.

Книга "Нагорная проповедь", продолжая серию исследований о жизни и учении Христа, посвящена самой длинной из всех его речей, приведенных в четырех Евангелиях. Текст "Нагорной проповеди", содержащий, по словам автора книги, "квинтэссенцию нравственного учения Иисуса, рассматривается в широком контексте последующей церковной традиции, в которой она имеет богатую историю интерпретации и практического применения".

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Религия и мировоззрение
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