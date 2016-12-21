РПЦ: отпевание Андрея Карлова состоится в храме Христа Спасителя в четверг

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Отпевание убитого в Анкаре посла России в Турции Андрея Карлова, которое совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, состоится в храме Христа Спасителя в четверг, сообщил в среду РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"Завтра, после церемонии прощания, гроб с телом Андрея Карлова прибудет в храм Христа Спасителя, где патриарх совершит отпевание", — сказал Волков. Он уточнил, что отпевание состоится после 12.00.

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".