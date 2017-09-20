Литературная премия "Ясная Поляна" объявила короткий список номинации "Современная русская проза". А один из членов жюри проговорился, что из иностранных номинантов выбыла "Маленькая жизнь" Ханьи Янагихары.

Также в программе:

"Дневник читателя". Медведев или Рубанов? Названы финалисты "Ясной Поляны" Your browser does not support HTML5 audio

– Как развивается современный роман, в чем виноват читатель и какая главная тенденция сегодняшней литературы? Отвечают члены жюри "Ясной Поляны".

– "Большая книга". Ответное слово писателя Сергея Шаргунова о книге Льва Данилкина "Пантократор солнечных пылинок".

Участники:

– Сергей Шаргунов, писатель;

– Владимир Толстой, председатель жюри премии "Ясная Поляна", советник президента РФ по культуре и искусству;

– Владислав Отрошенко, писатель, член жюри премии "Ясная Поляна";

– Алексей Варламов, ректор Литературного института, писатель, член жюри премии "Ясная Поляна";

– Валентин Курбатов, публицист, критик, член жюри премии "Ясная Поляна".

Ведущая Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

В Москве объявили короткий список литературной премии "Ясная Поляна". Она учреждена 15 лет назад Музеем-усадьбой Л.Н. Толстого и компанией Samsung Electronics, и за это время стала одной из самых влиятельных и значимых. С этого года премия присуждается в трех номинациях: "Событие", "Иностранная литература" и "Современная русская проза". На звание главного отечественного произведения было выдвинуто 120 текстов. Тридцать вошли в лонг-лист. По решению жюри, которое возглавляет Владимир Толстой, в шорт-листе − шесть авторов: драматург и писательница Ксения Драгунская с повестью "Колокольников – Подколокольный", автор из Смоленска Олег Ермаков с таежным романом "Песнь тунгуса", Владимир Медведев с нашумевшим уже текстом "Заххок", Михаил Попов с романом о жизни в захолустной деревне в первой половине ХХ века, Андрей Рубанов с романом "Патриот", который в этом сезоне претендует на все основные литературные премии, и Герман Садулаев с очень современным текстом о бывшем преподавателе санскрита "Иван Ауслендер".

"Мы очень довольны нашим коротким списком", – прокомментировал председатель жюри, советник президента РФ по культуре и искусству Владимир Толстой. А члены жюри постарались определить круг литературных тенденций сегодняшнего дня и объяснить, почему шесть романов-финалистов важно прочитать именно сейчас. Послушать фрагменты их выступлений можно в этом выпуске программы.

Сегодня происходит переход от исторического романа к роману сегодняшнего дня, отметил писатель Владислав Отрошенко. Писатель Алексей Варламов тут же предложил с коллегой поспорить. По его мнению, позиция исторических романов еще прочна. Но в произведениях этого сезона в первую очередь привлекает внимание не история, а география. Алексей Варламов подчеркнул: когда читаешь эти книги, понимаешь величие нашей страны.

У публициста и критика Валентина Курбатова от длинного списка нынешнего сложилось ощущение, что "начинает что-то строиться в нашем пространстве, мы нащупываем дорогу домой", но его огорчает отсутствие крупных тем и настоящих характеров, которые могли бы дать большую литературу. И отчасти виноваты в этом мы с вами, читатели.

"Мы все время ждем будущего или актуализируем историю. Нельзя относиться к Ивану Грозному, как к современнику", – закончил дискуссию писатель и критик Павел Басинский – и тут же стало ясно, что роман Гиголашвили "Тайный год" в короткий список не попал. А Павел Басинский призвал не искать никаких тенденций и просто читать.

Лауреата премии "Ясная Поляна" назовут 12 октября. Лауреат в номинации "Современная русская проза" получит 3 миллиона рублей – главная награда по сравнению с прошлым годом увеличилась почти в полтора раза. Авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой 1 миллион. Лично мне кажется, что все шансы на победу есть у компактного, актуального, современного и вместе с тем поколенческого романа "Патриот". А конкурировать с ним будет в определенной степени открытый и горячо продвигаемый критиком Галиной Юзефович роман "Заххок".

В номинации "Иностранная литература" победителя выберут из объявленных в марте 27 лучших, по мнению экспертов, писателей последних десятилетий. Напомню, в прошлом году премию "Ясная Поляна" вручили нобелиату Орхану Памуку, а годом ранее награду получила американка японского происхождения Рут Озеки. Среди претендентов Себастьян Фолкс и Филипп Майер, Марио Варгас Льоса и Арундати Рой, Патрик Модиано и Мишель Уэльбек, Донна Тартт и Джонатан Франзен, Фредерик Бакман, Алессандро Баррико и другие. Пока доподлинно известно только одно – Ханья Янагихара с провокативной и сложной "Маленькой жизнью", взбудоражившей читателей во всем мире, не станет лауреатом. Об этом на пресс-конференции почти случайно проговорился Валентин Курбатов. "Маленькую жизнь" он привел в пример как литературу нового типа – тревожный сигнал обществу, что человечество исчерпало себя, и робкую надежду, что мы еще можем переродиться.

БОЛЬШАЯ КНИГА

В этой рубрике претенденты на главную национальную литературную премию "Большая книга" комментируют список финалистов и рассказывают о каком-то одном романе-конкуренте. В одной из прошлых программ литературный критик и писатель Лев Данилкин прокомментировал биографию "Катаев: Погоня за вечной весной". И сегодня в эфире радио Sputnik автор биографии Катаева Сергей Шаргунов с ответным мнением о биографии Ленина "Пантократор солнечных пылинок", написанной Львом Данилкиным.