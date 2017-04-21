Лев Данилкин: Ленин – это иероглиф, который может и должен быть разгадан

Автор биографии вождя пролетариата Лев Данилкин рассказал в интервью радио Sputnik о сильных сторонах Ленина-политика, об остроумных мемуарах Крупской и диалектике Гегеля как основе политического успеха.

В издательстве "Молодая гвардия" в серии "ЖЗЛ" выходит книга "Ленин. Пантократор солнечных пылинок", фундаментальная и при этом увлекательно написанная биография вождя пролетариата. Ее автор – Лев Данилкин, авторитетный литературный критик, который в конце 2000-х переквалифицировался в прозаика и биографа. Он уже написал биографию писателя Александра Проханова и первого космонавта Юрия Гагарина, а теперь представляет 800-страничную книгу о Владимире Ильиче Ленине.

"Очень интересно, что было бы, если бы государственный механизм все-таки сумел договориться с Лениным? Пойди он на службу в конце 1880-х, он был бы, я думаю, чиновником не глупее Столыпина. Но государственная машина, видимо, пребывала в кризисе. Когда появлялись такие фигуры с огромным потенциалом, государство не знало, что с ними делать. И в этом поколении, видимо, было много таких. Плеяда революционеров – просто удивительные какие-то личности, начиная от общеизвестных – Плеханова, Троцкого, Богданова и заканчивая фигурами второго-третьего ряда. Как в конце 1917– начале1918 года люди, которые никогда в жизни не планировали управлять государством, не готовились к этому, сумели удержать государственную власть от Москвы до Владивостока? Потому что они были действительно лучшими людьми в этом поколении и они шли в революцию. То есть это не выдуманная история про заговорщиков. Это была объективная необходимость огромной государственной территории в модернизации такого рода", – рассказал Лев Данилкин в эфире радио Sputnik.

Лев Данилкин: Ленин – это иероглиф, который может и должен быть разгадан. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

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Лев Данилкин: Ленин – это иероглиф, который может и должен быть разгадан. Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio