В новой рубрике "Большая книга" финалисты главной литпремии страны комментируют книги друг друга. В этом выпуске Алексей Сальников рассказывает о романе Михаила Гиголашвили "Тайный год".

"Дневник читателя". Большие писатели обсуждают "Большую книгу" Your browser does not support HTML5 audio

– "Неожиданно убить кого-то важного". Культовый американский фантаст Джордж Мартин рассказал о главном принципе настоящей литературы;

– Язык – это увлекательно. Писатель и педагог Марина Аромштам придумала серию обучающих историй для младших школьников;

– Второго сентября в подмосковной Коломне пройдет шестой ежегодный яблочно-книжный фестиваль "Антоновские яблоки;

– Третьего сентября поэтическим концертом "Два года #вжывую" отпразднует свое двухлетие литературный проект "Живые поэты".

Участники:

– Джордж Мартин, писатель;

– Алексей Сальников, писатель;

– Марина Аромштам, писатель, главный редактор портала "Папмамбук".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Культовый американский писатель Джордж Мартин – создатель цикла романов "Песнь льда и пламени", по мотивам которого снят знаменитый сериал "Игра престолов", впервые посетил Россию. Он стал почетным гостем Петербургской фантастической ассамблеи, где рассказал о своем отношении к фэнтези, о влиянии Голливуда на свое творчество, о коротких рассказах, многоголосых сагах, о необходимости время от времени убивать персонажей и о влиянии русской литературы на "Игру престолов".

На пресс-конференции с журналистами писатель открещивался от любых параллелей между сюжетом "Песни Льда и пламени" и Россией (впрочем, тогда его спрашивали то о политике, то о похожих на татаро-монгольских завоевателей дотракийцев). А вот на ассамблее 68-летний писатель рассказал, что в студенчестве очень интересовался русской классикой – читал Достоевского, Толстого и Пастернака. Их влияние и можно найти в "Песне льда и пламени". "Убийство Тайвина Ланнистера и то, что с ним происходит – это заимствование из "Братьев Карамазовых", признался Джордж Мартин. Что же до русской фантастики, то он читал только братьев Стругацких, но на ассамблее познакомился с современными авторами. Причем лично.

Джордж Мартин вручил премию "Новые горизонты" победителю пятого сезона Эдуарду Веркину за роман "ЧЯП". Напомню, премия в области фантастики "Новые горизонты" призвана поощрить авторов, чьи произведения расширяют границы жанра. И тут нельзя не согласиться с жюри – Эдуард Веркин делает это лучше многих, а среди отечественных авторов фантастики для подростков и вовсе лучше всех.

БОЛЬШАЯ КНИГА

Мы открываем новую рубрику "Большая книга". Пока идет читательское голосование, финалисты главной национальной литературной премии "Большая книга" будут комментировать в эфире список финалистов и рассказывать о каком-то одном романе-конкуренте. Гость этого выпуска – писатель из Екатеринбурга Алексей Сальников, автор современного, необычного и смешного романа "Петровы в гриппе и вокруг него". Он выбрал для обсуждения роман Михаила Гиголашвили "Тайный год" об одном из самых таинственных периодов русской истории, когда Иван Грозный оставил престол и на год затворился в Александровой слободе.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Детям в августе самое время начинать готовиться к школе и вспоминать, как решаются задачки и пишутся слова. Вот только не секрет, что заниматься на каникулах никто особо не любит, а уж когда остались последние вольные деньки до сентября – и подавно. В помощь родителям и детям в издательстве Clever придумали новую серию "Нескучные уроки орфографии с Мариной Аромштам". Педагог и писатель Марина Аромштам рассказала в студии "Дневника читателя" о том, почему дети не любят предмет "русский язык" и как могут помочь "книжечки-тетрадочки" с выразительными названиями: "Злючка-Колючка и городок Невеличка", "Чудесное путешествие в Чудиново" и так далее.

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