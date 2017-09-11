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"Дневник читателя". "Патриот" Андрея Рубанова – приговор нашей элите

12:5711.09.2017
(обновлено: 13:01 11.09.2017)
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Писатель Игорь Малышев прокомментировал роман Андрея Рубанова "Патриот". Подробности в специальной рубрике "Большая книга". Кроме того на 30-й МКВЯ вручили "Книгу года", а жюри премии "Русский Букер" решило обойтись без Пелевина и Сорокина.

"Дневник читателя". "Патриот" Андрея Рубанова – приговор нашей элите
Также в программе: 

–  "Книга года" и национальное сознание. На Московской книжной выставке-ярмарке вручили первую премию нового сезона;

– Жюри "Русского Букера": "мы не будем комментировать длинный список".

Участники:

– Лев Данилкин, писатель, критик;

– Максим Амелин, поэт, переводчик;

– Борис Мессерер, художник;

– Игорь Малышев, писатель.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

"Антология современной поэзии народов России" получила на 30-й,  юбилейной Московской книжной выставке-ярмарке (МКВЯ) престижную награду "Книга года".

И это тот случай, когда гран-при вручили абсолютно заслуженно. Масштабный проект, посвященный современной поэзии, включает 700 произведений, написанных на 57 языках, и их переводы на русский язык. В этом издании собрана поэзия всех регионов нашей страны. 229 поэтов и 142 переводчика стали авторами "Книги года". Награду на церемонии принимал главный редактор проекта, переводчик, лауреат премии "Поэт" 2016 года Максим Амелин.

В другой значимой номинации "Книга года. Проза" ожидаемо победил Лев Данилкин  с биографией Ленина "Пантократор солнечных пылинок". Я говорю ожидаемо в первую очередь потому, что в год столетия революции отлично написанная книжка про Ленина просто обязана вызывать интерес. Тем более, 800-страничный "Пантократор", построенный на фактах, читается на одном дыхании. Льву Данилкину удалось сделать не нафталиновую книгу про вождя мирового пролетариата, а живое расследование-тревелог, которое невероятно увлекательное и очень актуальное.

В номинации "Humanitas", прославляющей гуманитарные знания, жюри присудило победу воспоминаниям народного художника России Бориса Мессерера "Промельк Беллы: Романтическая хроника". Она посвящена жене художника, поэтессе Белле Ахмадулиной. Мессерер писал книгу пять с лишним лет. Начал практически сразу после ухода Беллы Ахатовны из жизни – так сильна была тоска по ней.

***

Премия "Книга года" традиционно открывает новый премиальный сезон и напоминает, что пора читать новинки, чтобы к концу года быть в курсе и иметь собственное мнение по поводу лауреатов тех или иных литературных конкурсов. К тому же длинные списки крупных премий – отличный навигатор по новинкам. 7 сентября свой длинный список огласила премия "Русский Букер", которая с благословения британского Букера вручается в нашей стране уже четверть века. Этот сезон для премии – уже 26-й. 

В лонг-лист этого года вошло 19 романов, на пять меньше, чем позволено регламентом. Нынешний председатель жюри, лауреат прошлого года Петр Алешковский, подчеркнул, что из 75 претендентов только эти 19 оказались достойными.  На вопросы присутствующих в зале критиков об отсутствии в списке новых книг Сорокина и Пелевина и других важных романов Алешковский отвечал резко и не развернуто. "Жюри, разобрав 75 представленных романов, весьма неожиданных порой: как глубоких, так и одиозных, пришло к мнению, что только 19 из них заслуживают того, чтобы попасть в лонг-лист", – ответил Петр Алешковский. А вот коллег по жюри он хвалил за взвешенный и аргументированный выбор.  

Интересно, что большая часть короткого списка – романы совсем свежие, написанные в 2017 году. Среди них  "В Советском Союзе не было аддерола" Ольги Брейнингер;  "F20" Анны Козловой; "Номах. Искры большого пожара" Игоря Малышева;  "ЗАХХОК" Владимира Медведева;  "Патриот" Андрея Рубанова; "Неизвестность" Алексея Слаповского; "Иншалла. Чеченский дневник" Анны Тугаревой; "Красный крест" Саши Филипенко. Есть и романы, написанные в 2016 году, среди них: "Должник" Андрея Волоса; "Тайный год" Михаила Гиголашвили; "Свидание с Квазимодо" Александра Мелихова; "Китаист" Елены Чижовой.

Шорт-лист премии "Русский Букер" жюри озвучит 26 октября, а имя лауреата назовет 5 декабря. Победитель получит награду в 1,5 миллиона рублей, а остальные финалисты – по 150 тысяч рублей.

БОЛЬШАЯ КНИГА

В этой рубрике претенденты на главную национальную литературную премию "Большая книга" комментируют список финалистов и рассказывают об одном из романов-конкурентов. Сегодня в эфире радио Sputnik писатель из Ногинска  Игорь Малышев, автор книги "Номах" о батьке Махно и Гражданской войне, рассказывает о романе Андрея Рубанова "Патриот".

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