США
28.0428 апреля16:37МСК
USD56.98+0.01
EUR62.04-0.12
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Программы

"Дневник читателя". Лев Данилкин: Ленин – король диалектики

16:3128.04.2017
(обновлено: 16:32 28.04.2017)
040
Автор биографии Владимира Ульянова "Ленин. Пантократор солнечных пылинок" в эфире радио Sputnik рассказывает о том, чему может научить Ленин сегодня, о гегелевской диалектике, солнечных пылинках и коде вождя революции.

Также в программе:

– Автор "Игры престолов" Джордж Мартин станет почетным гостем ассамблеи фантастов в Петербурге.

"Дневник читателя". Лев Данилкин: Ленин – король диалектики
– Да начнется Макабр! – в серии фэнтези для подростков вышла книга Милы Нокс "Игра в сумерках".

Участники:

– Лев Данилкин, литературный критик, писатель, автор биографии Ленина.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

_________________________________________________________________________________

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

В издательстве "Молодая гвардия" в знаменитой серии ЖЗЛ вышла биография Владимира Ульянова, которая называется "Ленин. Пантократор солнечных пылинок". Ее автор – один из ведущих литературных критиков, а с недавнего времени еще и автор биографий Лев Данилкин. И само это сочетание "биография Ленина, написанная Данилкиным" делает книгу как минимум очень любопытной. В новейшей истории биографий Ленина не было. Еще недавно на портале "Год литературы" дискутировали на эту тему, и другой автор серии ЖЗЛ, историк и доктор философии Семен Экштут говорил, что книга эта совершенно необходима, но среди ученых едва ли найдется смельчак, готовый ее написать. Слишком сложно, слишком долго, слишком актуально. Текстов, написанных Лениным и о Ленине так много, что только на изучение документов потребуется лет пять. Работоспособный Данилкин, с профессиональной привычкой литературного критика к чтению больших объемов, за пять лет не только проштудировал ленинские сочинения, но и написал 800-страничную биографию вождя пролетариата. В программе он рассказывает о работе над книгой.

В "Пантократоре" очень много и самого Данилкина, и за счет этого биография Ленина получается не мертвым текстом из далекого прошлого, а очень современным, вписанным в сегодняшнюю культуру исследованием сильной личности и той гегелевской диалектики, которая позволяла Ленину так остро ощущать пульс времени. Лев Данилкин мгновенно собирает пазлы из разрозненных фактов и создает 3D-модель вождя. Не случайно даже яркая обложка с клавишами-пиктограммами совершенно не похожа на привычную серую биографию серии "ЖЗЛ".  Ленин у Данилкина и сегодня живее всех живых, но не в пионерско-комсомольском, а в личностном смысле.

Во время работы над биографией Данилкин изрядно поколесил по свету вслед за своим героем – Ленин был очень увлеченным путешественником. Так что читателя ждут не только факты и их сопоставительный анализ, но и личные впечатления автора текста, который заглядывает в окна дома Ульяновых в Симбирске, удивляется климату в Шушенском, по-новому оценивает Казань, смотрит из окна паба на нетуристический Мюнхен и так далее. Плотный, очень насыщенный текст "Пантократора" – это еще и тревелог по ленинским местам, по которым Данилкин носится с азартом ДэнБрауновского профессора Лэнгдона в попытке разгадать код вождя революции.

В издательстве уверяют, что не подгадывали, но биография Ленина вышла в апреле 2017 – как раз ко дню рождения вождя в год столетия революции. Есть в этом что-то мистическое, как и в самом названии – "Пантократор солнечных пылинок". О том, почему книга о Ленине называется именно так, Лев Данилкин рассказал в самом конце нашей беседы.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

На фэнтези-полке издательства "РОСМЭН" пополнение. Вышла первая книга новой серии "Макабр". Называется "Игра в сумерках". Леденящая душу история, которую написала совсем юная девушка из Краснодара Мила Нокс. В прошлом году рукопись Милы заняла первое место в номинации "Мир фэнтези" конкурса "Новая детская книга". "Игра в сумерках" получила отличные отзывы как "взрослого" жюри, так и экспертов подросткового читательского клуба Terra Incognita.

В мире, созданном Милой Нокс, Макабр – это великая игра со Смертью. Она начинается с заходом солнца, и все главные события в романе "Игра в сумерках" происходят под покровом темноты. Раз в столетие тот, кто выигрывает соревнование живых и мертвых, получает право открыть дверь в мир, где можно исполнить любое свое желание. Участником Макабра вынужден стать 16-летний Тео – его родители бесследно исчезли, и юноша готов на все ради возвращения семьи.

"Игра в сумерках" – захватывающая, яркая и вполне жизнеутверждающая, несмотря на мрачное название, сказка. Мила Нокс отлично смешивает мотивы мирового фэнтези и отечественного фольклора, создавая собственный живой и пульсирующий мир. Серия "Макабр" адресована подросткам, но ведь это не повод отказывать себе в читательском удовольствии.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Программы
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена