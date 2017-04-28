Автор биографии Владимира Ульянова "Ленин. Пантократор солнечных пылинок" в эфире радио Sputnik рассказывает о том, чему может научить Ленин сегодня, о гегелевской диалектике, солнечных пылинках и коде вождя революции.

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"Дневник читателя". Лев Данилкин: Ленин – король диалектики Your browser does not support HTML5 audio

– Да начнется Макабр! – в серии фэнтези для подростков вышла книга Милы Нокс "Игра в сумерках".

Участники:

– Лев Данилкин, литературный критик, писатель, автор биографии Ленина.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

В издательстве "Молодая гвардия" в знаменитой серии ЖЗЛ вышла биография Владимира Ульянова, которая называется "Ленин. Пантократор солнечных пылинок". Ее автор – один из ведущих литературных критиков, а с недавнего времени еще и автор биографий Лев Данилкин. И само это сочетание "биография Ленина, написанная Данилкиным" делает книгу как минимум очень любопытной. В новейшей истории биографий Ленина не было. Еще недавно на портале "Год литературы" дискутировали на эту тему, и другой автор серии ЖЗЛ, историк и доктор философии Семен Экштут говорил, что книга эта совершенно необходима, но среди ученых едва ли найдется смельчак, готовый ее написать. Слишком сложно, слишком долго, слишком актуально. Текстов, написанных Лениным и о Ленине так много, что только на изучение документов потребуется лет пять. Работоспособный Данилкин, с профессиональной привычкой литературного критика к чтению больших объемов, за пять лет не только проштудировал ленинские сочинения, но и написал 800-страничную биографию вождя пролетариата. В программе он рассказывает о работе над книгой.

В "Пантократоре" очень много и самого Данилкина, и за счет этого биография Ленина получается не мертвым текстом из далекого прошлого, а очень современным, вписанным в сегодняшнюю культуру исследованием сильной личности и той гегелевской диалектики, которая позволяла Ленину так остро ощущать пульс времени. Лев Данилкин мгновенно собирает пазлы из разрозненных фактов и создает 3D-модель вождя. Не случайно даже яркая обложка с клавишами-пиктограммами совершенно не похожа на привычную серую биографию серии "ЖЗЛ". Ленин у Данилкина и сегодня живее всех живых, но не в пионерско-комсомольском, а в личностном смысле.

Во время работы над биографией Данилкин изрядно поколесил по свету вслед за своим героем – Ленин был очень увлеченным путешественником. Так что читателя ждут не только факты и их сопоставительный анализ, но и личные впечатления автора текста, который заглядывает в окна дома Ульяновых в Симбирске, удивляется климату в Шушенском, по-новому оценивает Казань, смотрит из окна паба на нетуристический Мюнхен и так далее. Плотный, очень насыщенный текст "Пантократора" – это еще и тревелог по ленинским местам, по которым Данилкин носится с азартом ДэнБрауновского профессора Лэнгдона в попытке разгадать код вождя революции.

В издательстве уверяют, что не подгадывали, но биография Ленина вышла в апреле 2017 – как раз ко дню рождения вождя в год столетия революции. Есть в этом что-то мистическое, как и в самом названии – "Пантократор солнечных пылинок". О том, почему книга о Ленине называется именно так, Лев Данилкин рассказал в самом конце нашей беседы.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

На фэнтези-полке издательства "РОСМЭН" пополнение. Вышла первая книга новой серии "Макабр". Называется "Игра в сумерках". Леденящая душу история, которую написала совсем юная девушка из Краснодара Мила Нокс. В прошлом году рукопись Милы заняла первое место в номинации "Мир фэнтези" конкурса "Новая детская книга". "Игра в сумерках" получила отличные отзывы как "взрослого" жюри, так и экспертов подросткового читательского клуба Terra Incognita.

В мире, созданном Милой Нокс, Макабр – это великая игра со Смертью. Она начинается с заходом солнца, и все главные события в романе "Игра в сумерках" происходят под покровом темноты. Раз в столетие тот, кто выигрывает соревнование живых и мертвых, получает право открыть дверь в мир, где можно исполнить любое свое желание. Участником Макабра вынужден стать 16-летний Тео – его родители бесследно исчезли, и юноша готов на все ради возвращения семьи.

"Игра в сумерках" – захватывающая, яркая и вполне жизнеутверждающая, несмотря на мрачное название, сказка. Мила Нокс отлично смешивает мотивы мирового фэнтези и отечественного фольклора, создавая собственный живой и пульсирующий мир. Серия "Макабр" адресована подросткам, но ведь это не повод отказывать себе в читательском удовольствии.

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