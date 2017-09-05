На русском языке вышел роман "Морган ускользает" американского классика Энн Тайлер. Об иронии и горечи в книгах Тайлер, о последнем переводе Сергея Ильина и потребности время от времени ускользать из собственной жизни говорим в этом выпуске.

"Дневник читателя". "Морган ускользает" – самый русский роман Энн Тайлер Your browser does not support HTML5 audio

– Сентябрь – значит, книги. Московская международная книжная выставка-ярмарка откроется на ВДНХ;

– "Большая книга". Писатель и критик Лев Данилкин о книге Сергея Шаргунова "Катаев: погоня за вечной весной".

Участники:

–Лев Данилкин, писатель, критик;

–Алла Штейнман, директор издательства "Фантом Пресс";

–Игорь Алюков, главный редактор издательства "Фантом Пресс".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

В литературном календаре начало сентября – время Московской международной книжной выставки-ярмарки на ВДНХ. Юбилейная, тридцатая ММКВЯ откроется в среду 6 сентября и продлится до воскресенья.

В программе традиционно самые разные мероприятия и авторы, иногда очень неожиданные. ММКВЯ – ярмарка народная по духу, здесь есть книги на любой вкус. Например, в день открытия Дарья Донцова проведет презентацию книги "Любовь: вопросы о главном. Отвечают священники". В мероприятии примут участие игумен Лука, певец Николай Басков, участница проекта "Голос дети" Ярослава Дегтярева и супруга премьер-министра РФ Светлана Медведева.

На соседней площадке популярный психолог Михаил Лабковский представит книжку "Хочу и буду", а гимнастка Светлана Хоркина будет говорить о своей карьере в спорте и о своей книге "Магия побед". Журналист кремлевского пула, прекрасный репортер Андрей Колесников представит книгу "Путин. Прораб на галерах".

Впрочем, без собственно литературных презентаций читатели не останутся. Виктория Токарева закончила новый сборник "Дома стоят дольше, чем люди" и расскажет о нем на ММКВЯ. С новым двухтомником "Цена вопроса" выйдет к читателям и Александра Маринина. Дмитрий Быков расскажет об очень личном, лаконичном и, на мой взгляд, очень удачном романе о предвоенном времени "Июнь". Словом, программа ярмарки будет пестрой и разнообразной. Разобраться в деталях и выбрать из полусотни мероприятий что-то свое можно на официальном сайте ММКВЯ–2017.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Русские читатели продолжают открывать для себя романы американского классика Энн Тайлер. Знакомство с писателем в России началось, что называется, с конца. Первым на русский был переведен ее последний роман "Катушка синих ниток", с которым Тайлер вышла в финал Букера. Затем последовали пулитцеровские "Уроки дыхания", следом нашумевший и экранизированный "Случайный турист". И вот теперь в издательстве "Фантом Пресс" выходит роман Энн Тайлер "Морган ускользает", который она сама в интервью назвала самым русским своим романом.

Я прочла книгу. Скажу вам честно – когда читаешь истории Тайлер в том порядке, в каком они выходят у нас, создается ощущение, что с каждой новой книгой она становится все более желчной и безжалостной к своим героям, хотя, безусловно, их любит. Энн Тайлер пишет невероятно правдиво – в деталях, в передаче чувств и настроений, в описаниях тех незаметных тайных механизмов, которые приводят в движение сложную конструкцию любой семьи. Ей просто нет равных. И каждая новая семейная история все больше и больше напоминает ежедневный ад, вызывая все большую клаустрофобию.

Могу дать только один совет читателям романа "Морган ускользает". Когда вы начнете отчаянно сочувствовать жене Моргана Гауэра, который каждое утро напяливает очередную нелепую шляпу и в новом образе то эксцентричного иностранца, то усталого врача, то молодцеватого ковбоя отправляется проживать придуманную жизнь, оставляя все домашние проблемы на откуп своей Бонни, вспомните, что на самом деле книги писались в обратном порядке. Энн Тайлер с годами становилась все мягче и относилась к своим героям и читателям все снисходительнее. В "Катушке синих ниток" от ощущения катастрофы остается только горьковатый осенний привкус утраченных иллюзий и отзвук мечтаний, которым не суждено сбыться.

Роман Энн Тайлер "Морган ускользает" вышел в издательстве "Фантом Пресс". И мы обсуждаем его в этом выпуске с директором издательства Аллой Штейнман и главным редактором Игорем Алюковым.

БОЛЬШАЯ КНИГА

Финалисты главной национальной литературной премии "Большая книга" комментируют короткий список и рассказывают о каком-то одном романе-конкуренте. В этом выпуске писатель, литературный критик Лев Данилкин, который вышел в финал "Большой книги" с биографией Ленина "Пантократор солнечных пылинок". Он выбрал для обсуждения другую биографию – "Катаев. Погоня за вечной весной", которую написал Сергей Шаргунов.

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