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"Дневник читателя". "Случайный турист" Энн Тайлер

13:1916.05.2017
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На русском языке вышел самый яркий и известный роман американского классика Энн Тайлер "Случайный турист". Жизнь как путешествие, трагикомедию отношений, характер пса Эдварда и туфли Джины Дэвис обсуждаем в студии с издателями "Фантом-Пресс".

Также в программе:

– В Иркутске проведут международный книжный форум. 

– Советы от детской писательницы Тамары Михеевой.

– Что такое "ЛитераТула" и почему детям рады в тульском Кремле.

Участники: 

– Тамара Михеева, писатель;

– Александра Литвина, писатель;

– Алла Штейнман, директор издательства "Фантом Пресс";

– Игорь Алюков, главный редактор издательства "Фантом Пресс".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

13 и 14 мая центр книжной жизни – Тула. И не потому, что в "Ясной Поляне" жил Лев Толстой. А потому, что в городе, в самом центре – прямо в тульском Кремле во второй раз прошел фестиваль детской книги "ЛитераТула". Лучшие детские издательства – от "Самоката" и "Розового жирафа" до "КомпасГида", "Белой вороны" и "Поляндрии" привезли свои книги и программу, напоминающую по интенсивности главную московскую книжную ярмарку Non/fiction. Судите сами: спектакль по книге Марии Парр "Вафельное сердце", квест-игра по книге "История старой квартиры", творческая встреча с автором повести "Здравствуй, брат мой Бзоу" Евгением Рудашевским и презентация его новой книги "Ворон".  

В Тулу приехала уральская писательница Тамара Михеева, та самая, которая написала "Асино лето", "Легкие горы", "Дети дельфинов" и другие душевные детские повести. И говорила она не только о том, как писать книги для детей, но и о том, как читать детям. У самой Тамары Михеевой их четверо, так что в детском чтении она эксперт.

Популярный книжный блогер из Минска Наталья Медведь (блог "Маленький читатель") рассказала о том, как превратить запойное чтение в работу мечты и создать свой книжный проект. Переводчица Ира Филиппова в своем клубе "Книжный Шкаф" читала озорную и очень важную книгу издательства "Поляндрия" "Пес не тот" о том, как хорошо и важно быть не похожим на других. Александра Литвина провела экскурсию по прошлому "Уплотняемся! В гостях у Муромцевых в старой квартире". 

В общем, "ЛитераТула" – это  встречи с детскими писателями, художниками и педагогами, мастер-классы, викторины, квесты и много-много книг. И реклама чтения повсюду, даже на кефире! 

***

Ну а через неделю – добро пожаловать в Иркутск. На Байкале проведут большой международный книжный фестиваль. С 19 по 21 мая на семи площадках выступят более 50 писателей из России, Израиля, Германии и Польши. 70 издательств и несколько независимых книжных магазинов привезут самые значимые новинки. 

Казалось бы, это всего лишь цифры, но для Восточной Сибири, для Приангарья  фестиваль значит очень много. Вот что пишет у себя в Facebook известный иркутский блогер, автор проекта "Читай, Иркутск!" Ирина Распопина: 

"Конечно, иркутский книжный фестиваль под открытым небом и пятидневная красноярская ярмарка – разные вещи. Но Иркутск так далеко от книжных событий, что у нас приезд одного-единственного Захара Прилепина собрал целый кинотеатр народу. А Евгений Водолазкин дважды поражался, что в Иркутском академическом драматическом театре не осталось свободных мест, столько иркутян собралось, чтобы послушать писателя. Еще Гузель Яхина приезжала, вот и все крупные книжные события за последние несколько лет. А тут – фестиваль! Это значит, что будут книжные новинки, которых еще нет на полках магазинов. Будут стенды разных издательств. Будут люди, которых мы читаем".

Александр Снегирев расскажет, есть ли жизнь после "Букера", лауреат "Ясной поляны" Александр Григоренко представит новый роман "Потерял слепой дуду", Лев Данилкин расскажет о биографии Ленина, финалист "Русского Букера" Алиса Ганиева ответит, как писатель борется со стереотипами, Андрей Рубанов презентует роман "Патриот". 

Писатели Павел Крусанов, Василий Авченко, Владислав Отрошенко, Евгений Рудашевский и Роман Сенчин, драматург Иван Вырыпаев, книжный обозреватель Галина Юзефович и другие участники уже заявлены в программе фестиваля. Они проведут тематические мастер-классы и прочтут открытые лекции. Я и сама собираюсь в Иркутск на книжный форум, поэтому в следующем "Дневнике читателя" обещаю шум Байкала, шелест книжных страниц и много интересных подробностей.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Этой весной в издательстве "Фантом Пресс" вышел еще один роман большой американской писательницы Энн Тайлер "Случайный турист". И, как мне кажется, для многих эта книга станет одним из главных открытий этого сезона и одним из любимых романов. Поговорить о ней я пригласила директора издательства "Фантом-Пресс" Аллу Штейнман и главного редактора Игоря Алюкова, которые, собственно, и познакомили русского читателя с дарованием Энн Тайлер. Если вы помните, мы обсуждали в этой студии "Катушку синих ниток" и "Уроки дыхания". Тех, кто уже успел полюбить неспешную мягкую манеру американской романистки рассказывать о семейных отношениях, "Случайный турист" и порадует, и удивит. Внимательная к деталям, ироничная Тайлер написала трагикомический роман, вызывающий очень противоречивые и сильные чувства. Так что "Случайный турист" – та самая книга, которая доставит читателю немало приятных минут и даст пищу для размышлений.

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