США
23.1223 декабря07:33МСК
USD60.86-0.25
EUR63.56-0.05
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Программы

"Дневник читателя": "История старой квартиры" и секрет зимнего счастья

14:0522.12.2016
0710
О чем рассказывают вещи наших бабушек и почему для нас сегодняшних это так важно, обсуждаем с автором книги "История старой квартиры" Александрой Литвиной. Создаем праздничное настроение с помощью секретов хюгге и лучших новогодних сказок.

Также в программе:

"Дневник читателя": "История старой квартиры" и секрет зимнего счастья

– "Московская оттепель" и "Квартирный вопрос" – две важные выставки об истории страны и литературы ХХ столетия.

– "Потерялся Новый год" – новая приключенческая повесть от Анны Никольской.

– Волшебное переиздание "Двенадцати месяцев" с ранее не публиковавшимся послесловием Самуила Маршака.

– "HYGGE. Секрет датского счастья". Создаем предновогодний уют с книгой Майкла Викинга.

Участники:

– Александра Литвина, автор книги "История старой квартиры";

– Анна Никольская, писательница;

– Алла Мотина, заместитель гендиректора издательской группы "Азбука-Аттикус".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

__________________________________________________________________

ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Впереди большие новогодние каникулы, и самое время составлять списки зимнего чтения и планировать большие выходные. Сегодня расскажу про две новые литературные выставки и посоветую душевные истории для новогоднего настроения.

***

На волне интереса к 1960-м в Музее Москвы открылась выставка "Московская оттепель": живопись, фильмы, музыка, стихи и проза – все, что сопровождало жизнь москвичей во время "оттепели". А в государственном Литературном музее этой зимой работает выставка "Квартирный вопрос", посвященная литературному быту и творчеству советских писателей. Всем, кого не убедила или, наоборот, захватила "Таинственная страсть", будет интересно услышать редкие записи джазовых концертов и увидеть на больших экранах исторические хроники и знаменитые поэтические выступления Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной… В Музее Москвы кураторы собрали все приметы эпохи: предметы быта, обстановка, мебель и техника, платья и костюмы конца 1950-х – начала 1960-х годов, афиши фильмов Михаила Калатозова и Марлена Хуциева и советские плакаты о покорении космоса. А на выставке в Литературном музее можно увидеть квартиры и кабинеты с середины 1920-х до конца 1970-х годов: от деятельности Луначарского на посту наркома просвещения до снятия Твардовского с поста главного редактора журнала "Новый мир". Здесь есть и прихожая Луначарского, и гостиная Максима Горького, и коморка со скромной корзиночкой Марины Цветаевой, уголок кухни Анны Ахматовой и хоромы "красного графа" – последняя квартира Алексея Толстого.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Продолжает тему "квартирного вопроса" рассказ о новинке издательства "Самокат". Это одна из самых значимых детских книг этой зимы, которая, как все хорошие детские книги, интересна взрослым так же, как и детям, а, может, и больше. "История старой квартиры", которую написала Александра Литвина, а нарисовала Анна Десницкая – это все важные события нашей страны прошлого века через историю одной семьи. Сто лет, показанные через быт, детали, еду в московской квартире Муромцевых. "История старой квартиры" – это не просто книга о времени, это возможность откровенно поговорить с детьми о семье, о прошлом, о том незаметном, что сделало нас теми, кто мы есть. В программе о книге рассказывает автор, Александра Литвина.

***

Напоследок посоветую умиротворяющую и идеально настраивающую на праздничный лад книгу Майка Викинга "HYGGE. Секрет датского счастья". В ней собраны сотни очень простых, но эффективных способов почувствовать себя зимой комфортнее и счастливее. Известно, что датчане знают толк в зимнем уюте. Например, в новом доме они первым делом обустраивают камин, а в каждом третьем доме в Дании с наступлением темноты зажигают свечи. Достаточно представить себе заснеженный зимний вечер и теплый камин, как становится уютнее. В Дании есть специальный Институт изучения счастья и особое понятие в культуре – хюгге. О том, что это такое и почему книга про хюгге может помочь провести зиму счастливо, в программе рассказывает Алла Мотина, заместитель гендиректора издательской группы "Азбука-Аттикус". 

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

Комментировать
+
Программы
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.