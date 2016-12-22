О чем рассказывают вещи наших бабушек и почему для нас сегодняшних это так важно, обсуждаем с автором книги "История старой квартиры" Александрой Литвиной. Создаем праздничное настроение с помощью секретов хюгге и лучших новогодних сказок.

Также в программе:

"Дневник читателя": "История старой квартиры" и секрет зимнего счастья Your browser does not support HTML5 audio

– "Московская оттепель" и "Квартирный вопрос" – две важные выставки об истории страны и литературы ХХ столетия.

– "Потерялся Новый год" – новая приключенческая повесть от Анны Никольской.

– Волшебное переиздание "Двенадцати месяцев" с ранее не публиковавшимся послесловием Самуила Маршака.

– "HYGGE. Секрет датского счастья". Создаем предновогодний уют с книгой Майкла Викинга.

Участники:

– Александра Литвина, автор книги "История старой квартиры";

– Анна Никольская, писательница;

– Алла Мотина, заместитель гендиректора издательской группы "Азбука-Аттикус".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Впереди большие новогодние каникулы, и самое время составлять списки зимнего чтения и планировать большие выходные. Сегодня расскажу про две новые литературные выставки и посоветую душевные истории для новогоднего настроения.

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На волне интереса к 1960-м в Музее Москвы открылась выставка "Московская оттепель": живопись, фильмы, музыка, стихи и проза – все, что сопровождало жизнь москвичей во время "оттепели". А в государственном Литературном музее этой зимой работает выставка "Квартирный вопрос", посвященная литературному быту и творчеству советских писателей. Всем, кого не убедила или, наоборот, захватила "Таинственная страсть", будет интересно услышать редкие записи джазовых концертов и увидеть на больших экранах исторические хроники и знаменитые поэтические выступления Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной… В Музее Москвы кураторы собрали все приметы эпохи: предметы быта, обстановка, мебель и техника, платья и костюмы конца 1950-х – начала 1960-х годов, афиши фильмов Михаила Калатозова и Марлена Хуциева и советские плакаты о покорении космоса. А на выставке в Литературном музее можно увидеть квартиры и кабинеты с середины 1920-х до конца 1970-х годов: от деятельности Луначарского на посту наркома просвещения до снятия Твардовского с поста главного редактора журнала "Новый мир". Здесь есть и прихожая Луначарского, и гостиная Максима Горького, и коморка со скромной корзиночкой Марины Цветаевой, уголок кухни Анны Ахматовой и хоромы "красного графа" – последняя квартира Алексея Толстого.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Продолжает тему "квартирного вопроса" рассказ о новинке издательства "Самокат". Это одна из самых значимых детских книг этой зимы, которая, как все хорошие детские книги, интересна взрослым так же, как и детям, а, может, и больше. "История старой квартиры", которую написала Александра Литвина, а нарисовала Анна Десницкая – это все важные события нашей страны прошлого века через историю одной семьи. Сто лет, показанные через быт, детали, еду в московской квартире Муромцевых. "История старой квартиры" – это не просто книга о времени, это возможность откровенно поговорить с детьми о семье, о прошлом, о том незаметном, что сделало нас теми, кто мы есть. В программе о книге рассказывает автор, Александра Литвина.

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Напоследок посоветую умиротворяющую и идеально настраивающую на праздничный лад книгу Майка Викинга "HYGGE. Секрет датского счастья". В ней собраны сотни очень простых, но эффективных способов почувствовать себя зимой комфортнее и счастливее. Известно, что датчане знают толк в зимнем уюте. Например, в новом доме они первым делом обустраивают камин, а в каждом третьем доме в Дании с наступлением темноты зажигают свечи. Достаточно представить себе заснеженный зимний вечер и теплый камин, как становится уютнее. В Дании есть специальный Институт изучения счастья и особое понятие в культуре – хюгге. О том, что это такое и почему книга про хюгге может помочь провести зиму счастливо, в программе рассказывает Алла Мотина, заместитель гендиректора издательской группы "Азбука-Аттикус".

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