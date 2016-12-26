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"Дневник читателя": "Уроки дыхания" и другие книги на зимние каникулы

20:0826.12.2016
02580
Подводим итоги, обновляем список главных книг года и выбираем чтение по душе. Среди новинок этой зимы "Уроки дыхания" Энн Тайлер, "Соловей" Кристин Ханны и другие романы.

Участники:

"Дневник читателя": "Уроки дыхания" и другие книги на зимние каникулы

– Алла Штейнман, директор издательства "Фантом Пресс".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

В конце года предлагаю вспомнить самые громкие литературные события и нашумевшие новинки и отметить для себя книги, на которые еще не нашлось времени. Их же можно смело класть под елку близким и друзьям.

Начнем с крупных премий. Нобелевскую премию по литературе в 2016 году вручили Бобу Дилану, и это тот случай, когда перечитать практически нечего, зато приятно переслушать.

"Большую книгу" 2016 и премию "Национальный бестселлер" в этом сезоне получил Леонид Юзефович за документальный роман "Зимняя дорога" о малоизвестном якутском эпизоде гражданской войны. Честно скажу, на каникулах я бы за эту книгу браться не советовала, а вот после праздников – непременно.

Кроме Леонида Юзефовича, лауреатами "Большой книги" стали Евгений Водолазкин с романом "Авиатор" и Людмила Улицкая с семейной сагой "Лестница Якова".

Обе эти книги, и удивительным языком написанный "Авиатор", запускающий механизмы вашей собственной памяти, и "Лестница Якова", выросшая из реальной переписки деда писательницы с бабушкой, близко-близко покажут вам за несколько зимних дней весь двадцатый век. Если хотите усилить эффект и еще больше погрузиться в недавнюю историю, добавьте к этим книгам еще два масштабных романа на ту же тему – "Калейдоскоп" Сергея Кузнецова и "Поклонение волхвов" Сухбата Афлатуни.

Премию "Ясная Поляна" в 2016 году получила Наринэ Абгарян за книгу "С неба упали три яблока", и это идеальное каникулярное чтение для тех, кому надоела большая история, кто хочет посмеяться и поплакать над частной жизнью маленьких людей и готов к большой душевной работе. В этот же ряд я бы добавила первую книгу неаполитанского цикла Элены Ферранте "Моя гениальная подруга" про дружбу длиной в жизнь и необыкновенно трогательный и важный роман Фредерика Бакмана "Вторая жизнь Уве" про старого зануду с огромным сердцем.

Но вернемся к "Ясной Поляне" – в международной номинации этой премии жюри наградило турецкого писателя-нобелиата Орхана Памука за роман "Мои странные мысли" о его любимом Стамбуле, и в пару к истории продавца бузы Мевлюта смело добавляйте новую книгу Памука "Рыжеволосая Женщина" – изумительной красоты историю о любви и взаимоотношениях отца и сына.

Премию "Просветитель" получил молодой научный журналист Александр Панчин, его книгу "Сумма биотехнологий" стоит прочесть, чтобы разобраться, что такое ГМО и так ли опасны генно-модифицированные продукты. К важным нон-фикшн книгам добавьте еще глубокое и невероятно интересное исследование теории эволюции – "Sapiens" профессора Харари и работу Сильвии Назар "Игры разума" про жизнь математика Джона Нэша, ту самую, по которой снят одноименный оскароносный фильм с Расселом Кроу.

2016 год был перекрестным годом языка и литературы Великобритании и России, кроме того Британия стала Почетным гостем ярмарки Non/Fiction. Так что не пропустите самые важные английские новинки сезона: художественную биографию Шостаковича, написанную титулованным Джулианом Барнсом, роман Себастьяна Фолкса "Там, где билось мое сердце" о любви и войне глазами мужчины, сатирический роман Джонатана Коу "Номер 11", который многое прояснит в истории сегодняшней.

Ну и наконец, если хотите прочесть что-то совсем свежее, что обсуждают прямо сейчас, обратите внимание на роман Ханьи Янагихары "Маленькая жизнь", исторический роман-пеплум Алексея Иванова "Тобол". А когда захочется головокружительных пируэтов сюжета и полного погружения в книгу, откройте новый триллер Жана-Кристофа Гранже "Конго. Реквием" – и вместо зимы за окном получите дозу адреналина в самом сердце Африки.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Впереди не только большие новогодние каникулы, когда можно не спеша и с удовольствием прочесть пару хороших книг, но и долгая зима, которая вообще располагает к чтению. В студии "Дневника читателя" вместе с директором издательства "Фантом Пресс" Аллой Штейнман говорим о новинках и выбираем идеальные романы для зимних вечеров: "Уроки дыхания" Энн Тайлер, исторический бестселлер Кристин Ханны "Соловей" и другие.

От всей души желаю вам насыщенного и яркого нового года и потрясающих книжных открытий. Встретимся в новом году.

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