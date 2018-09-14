Германова: нужно идеологически закалять молодежь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен — РИА Новости. Форум по исторической правде, а также другие фундаментальные идеологические мероприятия должны стать основой взаимодействия между молодежью России и Белоруссии, считает член комиссии парламентского собрания союза России и Белоруссии по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Ольга Германова.

С 13 по 18 сентября в Ростове-на-Дону проходит XIII Международный фестиваль "Молодежь — за Союзное государство". В пятницу состоялись парламентские слушания о роли молодежной палаты при парламентском собрании союза Белоруссии и России во взаимодействии молодежных организаций двух стран.

По словам Германовой, сегодня российская и белорусская молодежь проводит много совместных культурно-развлекательных мероприятий. "Хотелось бы, чтобы это были фундаментальные идеологические мероприятия, потому что Союзное Государство и создано для того, чтобы сохранить стратегических партнеров", — пояснила она журналистам.

Одним из таких меропрятий, по ее мнению, может стать форум по исторической правде.

"Мы видим, как извращаются сегодня события, даже итоги Великой Отечественной войны… В учебниках во Львове пишут, что Харьков, который вслед за Курском был освобожден, освободили английские войска", — сказала Германова.

Кроме того, по ее словам, необходимы и политические формы взаимодействия. "Сегодня на протестных выступлениях у нас в России используют школьников, неокрепшие умы. Чтобы никто не использовал молодежь, чтобы у всех была своя точка зрения, а она безусловно будет разная у всех, мы должны их идеологически закалять", —подчеркнула она. При этом необходимо активно использовать технологии, работать в интернете — проводить интернет-форумы, веб-семнары, добавила Германова.

Фестиваль "Молодежь — за Союзное государство" впервые был проведен в 2006 году по инициативе парламентского собрания союза Белоруссии и России. С 2007 года мероприятие ежегодно проходит в Ростовской области. Фестиваль проводится для выявления и поддержки талантливой молодежи, создания единого культурного пространства союзного государства, укрепления дружбы молодежи Белоруссии и России, распространения лучших идей в области современного молодежного движения и развития сотрудничества между молодежными объединениями двух стран.