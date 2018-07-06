В состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании вошли 40 человек

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В состав Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России вошли 40 представителей молодежи двух стран, сообщила председатель Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева в ходе видеомоста с Минском в МИА "Россия сегодня".

Молодежная палата при Парламентском собрании создана по инициативе председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, решение принято на 53-й сессии Парламентского Собрания в Брянске в декабре прошлого года. Новый орган будет помогать парламентариям Союзного государства в работе в области молодежной политики и регулировать взаимодействие молодежных организаций двух стран. Первое заседание Молодежной палаты состоялось в июне этого года.

"Мы решили сделать Молодежную палату, которая сразу начала бы активно работать. В состав Молодежной палаты вошли 40 человек — 20 человек от российской стороны и 20 — от белорусской. Мы стремились сделать открытую и понятную форму для вхождения молодых людей из разных областей. Состав Молодежной палаты сформирован на основе открытого конкурса; в неё вошли молодые люди, которые имеют депутатские мандаты в Госдуме и региональных парламентах, представители общественных организаций, студенты вузов, представители работающей молодежи и члены политических партий", — сказала Афанасьева.

По ее словам, в состав Молодежной палаты вошли представители РФ в возрасте до 30 лет и РБ — до 31 года. "Мы ориентируемся на наши государственные документы — в России это 30 лет, в Белоруссии — 31 год, хотя наши коллеги по Парламентскому Собранию предлагали снизить возрастной ценз до 25 лет, так как мы хотим дать возможность работать как можно большему количеству молодых людей", — добавила Афанасьева.

В свою очередь, председатель Молодежной палаты Елена Еракина отметила, что одной из целей работы нового органа является увеличение информированности молодежи обеих стран о Союзном государстве.

"Нам важно, чтобы на территории России, особенно Дальнего Востока, Зауралья, как и в регионах Белоруссии молодежь знала, что она живет в Союзном государстве. Сегодня мы видим, что многие молодые люди не знают об этом. У нас сформировано шесть комиссий в составе Молодежной палаты, и мы планируем создать мобильное приложение, которое будет информировать молодежь о культуре и истории двух стран", — сказала Еракина.