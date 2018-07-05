Эксперт: Союзному государству необходимы модернизированные СМИ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Карина Ивашко. Союзному государству для решения приоритетных задач, в частности, по унификации и гармонизации правовых систем РФ и РБ, необходимо развивать единое современное информационное пространство, считают эксперты-участники открывшейся в Москве научно-практической конференции "Актуальные проблемы строительства и развития Союзного государства".

"Долгое время наши народы были вместе, и это во многом определяет, что подтверждает и социология, необходимость союзного строительства, поскольку в данном случае идеологические и политические моменты не менее важны, чем экономические. Говоря о едином информационном пространстве Союзного государства, хотелось бы ответить на вопрос: есть оно или нет? Например, белорусы легко называют десять политиков России — начиная с президента и заканчивая региональными губернаторами. Аналогичный опрос в России показал, что никого, кроме Александра Лукашенко, россияне не знают. Белорусы легко называют ведущих культурных российских деятелей — россияне до сих пор живут советскими представлениями о белорусских трендах. Это и говорит о том, что в Беларуси есть информация о России, в нашей стране — нет", — убежден участник конференции, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.

Продолжая тему формирования единого информационного пространства Союзного государства, он отметил, что в РБ хорошо знают современные реалии жизни россиян, прежде всего, за счет активного присутствия в стране российских телеканалов. "Сейчас появился новый информационный бренд — это радио "Спутник", и по посещаемости его сайта ресурс стоит на одном уровне с ведущим белорусским информационным агентством БелТА", — подчеркнул Гигин.

По мнению эксперта, в освещении проблем и задач союзного строительства ставку, тем не менее, необходимо делать на союзные СМИ, которым требуется серьезная модернизация.

"За последние два года в тактике модернизации союзных СМИ произошли серьезные изменения. Сегодня союзная информация заняла определенную нишу. Но проблема ее донесения — не в средстве коммуникации, а в средстве позиционирования и брендирования. Проблема в том, как мы доносим информацию. И модернизация, на мой взгляд, должна проходить, прежде всего, по организационному и правовому направлениям. Тут просто необходимо синхронизировать законодательство", — считает он.

В числе задач по модернизации союзных СМИ Гигин назвал также подготовку журналистских кадров, которым предстоит освещать события Союзного государства, и "проникновение союзной информации на региональный уровень". Особенно актуально это, по мнению специалиста, для приграничных регионов: Витебщины, Могилевщины, Гомельщины с белорусской стороны и Брянской, Смоленской и Псковской областей — с российской.