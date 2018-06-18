Представители России и Белоруссии выступят на Парламентском собрании

БРЕСТ, 18 июн – РИА Новости. В рамках Парламентского собрания Союза Белоруссии и России будут заслушаны доклады представителей правительств двух стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В понедельник в Бресте проходит 54-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

"Вопросы контроля все более становятся актуальными, от этого зависит результат. Поэтому мы договорились, чтобы у нас в повестке – а это соответствует нормам регламента – была реализована такая форма, как заслушивание представителей правительств Союзного государства по актуальным вопросам, которые волнуют граждан наших стран", — сказал Володин журналистам в понедельник.

Володин сообщил, что в ближайшее время будет составлен соответствующий график. "Нам необходимо повышать эффективность работы самого Парламентского собрания "Беларусь-Россия". Для этого, конечно, использовать новые формы и методы работы, которые позволяют выходить на принятие конкретных решений", — добавил он.

Спикер Госдумы отметил, что возможно увеличение количества заседаний, если парламентарии двух стран будут не укладываться при рассмотрении повестки.