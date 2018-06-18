Белоруссия предложила России подумать над новым международным договором

БРЕСТ, 18 июн – РИА Новости. Спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко предложил российским коллегам подумать над заключением отдельного международного договора, который бы регулировал в Союзном государстве обеспечение равных прав граждан и субъектов хозяйствования.
Спикер также считает, что следует придать системный и регулярный характер взаимодействию комиссий, секретариата парламентского собрания, постоянного комитета, профильных министерств и ведомств по всему спектру белорусско-российских отношений.
"В числе приоритетов этой работы должен быть активный мониторинг разрабатываемых в России законодательных и иных актов на предмет соответствия их международным обязательствам Беларуси и России", — заметил Андрейченко.
Он также добавил, что Парламентское собрание располагает значительным административным и кадровым потенциалом, который "сегодня задействован не в полной мере".
"Полагаем, что все восемь комиссий Парламентского собрания должны незамедлительно реагировать на возникновение в Союзном государстве любых проблемных вопросов, оперативно собираясь на свои заседания", — сказал председатель нижней палаты парламента.