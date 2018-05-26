Союзные депутаты обсудили экономическую и информбезопасность

ГРОЗНЫЙ, 26 мая — РИА Новости. Вопросы обеспечения экономической и информационной безопасности, противодействие современным угрозам, взаимодействие в развитии высоких технологий обсудили в Грозном участники заседания комиссии Парламентского собрания Союзного государства России и Беларуси.

В нем приняли участие парламентарии Союзного государства, депутаты чеченского парламента и члены республиканского правительства, а так же представители науки и деловых кругов двух стран.

Участники заседания дали высокую оценку состоянию экономической безопасности и развитию информационных технологий обоих государств, отметив при этом необходимость совместного противодействия существующим угрозам.

"Состояние нашей экономической безопасности в целом, благодаря потенциалу, который есть в России и Белоруссии, находится на достаточно высоком уровне. Но, с другой стороны, существуют вызовы, которые связаны и с глобальными проблемами, такими как изменение климата, информационным обеспечением, потому что далеко не все желают успеха развитию Союзного государства. Мы должны действовать так, чтобы наши противодействие было адекватным и успешным", — заявил журналистам председатель комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики Сергей Рахманов.

По его словам, в первую очередь необходимо углубить технологическую, промышленную кооперацию, обеспечить разделение труда, в том числе, в области высоких технологий, использовать потенциал, который "по целому ряду позиций не только соответствует мировому, но и превосходит его".

Особое внимание Рахманов обратил на "цивилизационное противостояние" в современном мире.

"Нам нужны общие стратегии, которые должны быть направлены на развитие экономики, на продвижение наших интересов с точки зрения нашего мировоззрения, потому что сейчас имеет место формирование нового эффекта, так называемого цивилизационного противостояния", — отметил Рахманов. Он подчеркнул, что Россия и Беларусь — одна цивилизация, у народов одни ценности, которые нужно защищать.

"Мы должны эти ценности защищать, причем на всех уровнях. Это должно быть и на уровне "мягкой силы", и на уровне экономики, поэтому мы близки, мы вместе и будем дальше развиваться", — подчеркнул Рахманов.

В рамках Союзного государства налажено усиленное взаимодействие также в области здравоохранения и образования, сообщила участник заседания, зампредседателя комитета Совета Федерации России по социальной политике Людмила Козлова.

"Мы имеем возможность в рамках Союзного государства получить медицинскую помощь, которая есть в Белоруссии, но недостаточно развита в России, и наоборот. Дальше мы можем идти по пути развития высоких технологий, чтобы наши граждане могли пользоваться медицинской помощью, она не менее качественна, а иногда более качественна, чем на Западе", — отметила Козлова.

Также, добавила она, уже сотни российских и белорусских студентов получают образование в вузах двух стран.

"Наше взаимодействие будет еще ближе и оно должно дать пользу всем, это реальные дела", — резюмировала Козлова.