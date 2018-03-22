Россия и Белоруссия могут начать совместную разработку космических программ

БРЯНСК, 22 мар – РИА Новости. Союзное государство видит перспективы в совместной разработке программ, связанных с космосом и цифровыми технологиями, сообщил заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Владислав Щепов.

Заседание, в котором приняли участие союзные парламентарии, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Белоруссии и России, правительства Брянской области и Брянской областной Думы, руководители белорусских и российских предприятий, состоялось на базе Жуковского веломотозавода в Брянской области. В ходе заседания были приняты более десятка конкретных решений, направленных на повышение эффективности формирования программ, их реализации и коммерциализации.

"Совместные программы определены при формировании бюджета Союзного государства. Если смотреть в будущее – очень перспективными программами будут программы, связанные с космосом, цифровыми технологиями, сельским хозяйством, медициной", — сказал Щепов.

По его словам, именно бизнес и наука должны определять, куда в первую очередь вкладывать средства Союзного государства.

В настоящее время эффективно реализуются программы, связанные с метеорологическими исследованиями, а также в сфере пограничной безопасности. Актуальна для Белоруссии и Брянской области РФ программа, связанная с преодолением катастрофы на Чернобыльской АЭС, речь идет об оздоровлении граждан пострадавших территорий, отметил Щепов.