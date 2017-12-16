Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло бюджет на 2018 год

БРЯНСК, 16 дек – РИА Новости. Парламентское собрание Союза Белоруссии и РФ приняло бюджет Союзного государства на 2018 год в размере 6,93 миллиарда рублей.

Расходная часть бюджета в 2018 году сформирована в сумме 4,88 миллиарда рублей и предусматривает финансирование 34 программ и мероприятий.

Доходная часть включает безвозмездные перечисления государств-участников (от РФ – 3,167 миллиарда рублей, от Белоруссии – 1,705 миллиарда рублей) и неналоговые доходы (2,057 миллиарда рублей).

В 2018 года зарезервированы средства в том числе для финансирования четырех новых программ. Это программы совершенствования "пограничной безопасности Союзного государства", а также совершенствования "объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и РФ".

Ещё две новые программы посвящены совершенствованию системы защиты информационных ресурсов Союзного государства и разработке "инновационных энергосберегающих технологий и оборудования для производства и эффективного использования биобезопасных комбикормов для ценных пород рыб, пушных зверей и отдельных видов животных".

Согласование этих программ сейчас проходит в финансовых и экономических органах Союзного государства.