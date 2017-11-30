В Белгидромете показали, как выглядит прогноз погоды для президента

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Ежедневно до 10 часов утра синоптики Белгидромета передают в администрацию президента развернутую сводку погоды для Александра Лукашенко, рассказал участникам российско-белорусского экспертно-медийного семинара, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета министерства природы и охраны окружающей среды Беларуси Александр Беганский.
Семинар посвящен теме "Актуальные вопросы обеспечения экологической безопасности в Союзном государстве. Сотрудничество Беларуси и России в природоохранной сфере".
"У нас есть специальный набор гидрометеорологической информации. Ежедневно до 10 утра мы представляем так называемый гидрометеорологический бюллетень. Это в среднем от 8 до 15 листов. Насколько я знаю, не было такого случая, чтобы этот бюллетень не был просмотрен. Даже когда президент покидает пределы нашей страны, все равно эта информация в оперативном порядке ему доставляется", — рассказал Беганский, его слова цитирует Sputnik.
В бюллетене несколько разделов, в том числе прогноз опасных явлений, обзор погоды за прошедшие сутки, прогноз, гидрологическая ситуация и другие. После критики, с которой глава государства обрушился на точность прогнозов синоптиков, подачу информации немного скорректировали.
Он рассказал, что в настоящее время точность, или оправдываемость краткосрочных прогнозов в Беларуси составляет от 93-95%.
"То есть из ста прогнозов 93-95 оправдываются хорошо, а 5-6 прогнозов оправдываются плохо. Но их все запоминают, звонят, пишут, говорят, что вы не умеете работать. А если два подряд прогноза не оправдалось, все считают, что Гидрометцентр можно закрывать, и наша работа признается несостоятельной", — заметил Беганский.
Беганский, со своей стороны, подтвердил, что российские коллеги существенно помогают информацией, методиками и мощностями белорусским синоптикам.
"Это не просто сотрудничество, мы напрямую зависим от Росгидромета", — заметил он.