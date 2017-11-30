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Парламентское собрание

В Белгидромете показали, как выглядит прогноз погоды для президента

18:2030.11.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фотоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Ежедневно до 10 часов утра синоптики Белгидромета передают в администрацию президента развернутую сводку погоды для Александра Лукашенко, рассказал участникам российско-белорусского экспертно-медийного семинара, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета министерства природы и охраны окружающей среды Беларуси Александр Беганский.

Семинар посвящен теме "Актуальные вопросы обеспечения экологической безопасности в Союзном государстве. Сотрудничество Беларуси и России в природоохранной сфере".

"У нас есть специальный набор гидрометеорологической информации. Ежедневно до 10 утра мы представляем так называемый гидрометеорологический бюллетень. Это в среднем от 8 до 15 листов. Насколько я знаю, не было такого случая, чтобы этот бюллетень не был просмотрен. Даже когда президент покидает пределы нашей страны, все равно эта информация в оперативном порядке ему доставляется", — рассказал Беганский, его слова цитирует Sputnik.

В бюллетене несколько разделов, в том числе прогноз опасных явлений, обзор погоды за прошедшие сутки, прогноз, гидрологическая ситуация и другие. После критики, с которой глава государства обрушился на точность прогнозов синоптиков, подачу информации немного скорректировали.

Минск. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
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Белгидромет активно обменивается данными с Росгидрометом
"Наше руководство пыталось выйти с предложением немного изменить формат подачи информации, но в администрации нам сказали, что там пока все устраивает. Некоторые новшества мы ввели: такие, как вероятностный прогноз, сделали более детализированный прогноз по территориям. Некоторые термины упростили. Но, в целом, сказали, что к этому формату президент привык, поэтому давайте его придерживаться", — рассказал Беганский.

Он рассказал, что в настоящее время точность, или оправдываемость краткосрочных прогнозов в Беларуси составляет от 93-95%.
"То есть из ста прогнозов 93-95 оправдываются хорошо, а 5-6 прогнозов оправдываются плохо. Но их все запоминают, звонят, пишут, говорят, что вы не умеете работать. А если два подряд прогноза не оправдалось, все считают, что Гидрометцентр можно закрывать, и наша работа признается несостоятельной", — заметил Беганский.

Снегопад. Архивное фото
© Fotolia / James Mattil
Белорусские синоптики смогут пользоваться суперкомпьютером Росгидромета
Накануне в рамках первого дня семинара заместитель директора по науке Федерального государственного бюджетного учреждения "Гидрометеорологический научно-исследовательский центр РФ" Геннадий Елисеев рассказал, что белорусы вслед за россиянами смогут улучшить качество прогнозирования погоды на пару процентов после получения Росгидрометом нового супермощного компьютера.
Беганский, со своей стороны, подтвердил, что российские коллеги существенно помогают информацией, методиками и мощностями белорусским синоптикам.

"Это не просто сотрудничество, мы напрямую зависим от Росгидромета", — заметил он.

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