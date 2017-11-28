Щепов об утилизационном сборе на велосипеды: надо считать и обсуждать

МИНСК, 28 ноя — РИА Новости. Предложение производителей вело- и мототехники Беларуси и России ввести утилизационный сбор на велосипеды нужно изучать, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике Владислав Щепов в кулуарах постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.

Семинар проходит 28-29 ноября в Минске и посвящен теме "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации".

Перед началом семинара гендиректор российской группы компаний ООО "Веломоторс" (г. Брянск) Александр Начевкин и директор минского ООО "МотоВелоЗавод" Николай Ладутько рассказали о перспективах создания совместного предприятия и своих предложениях, как поддержать производство на территории Союзного государства.

В частности, они считают целесообразным ввести маркировку конечной продукции и утилизационный сбор на велосипеды. Если такие условия будут созданы, то партнеры готовы в течение 2-3 лет открыть на территории Союзного государства 8 заводов.

"Везде нужно экономическое обоснование реализации проектов. И даже когда мы рассматриваем преференции для этих заводов, когда мы рассматриваем вопросы ВТО и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), нельзя рубить сплеча. В данном случае нужно получить заключение Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК). Поскольку заводы будут строиться на территории ЕАЭС, то вопросы таможенного регулирования ушли на наднациональный уровень в ЕАЭК. Поэтому вопросы ввозных пошлин и даже утилизационного сбора надо рассматривать не двойкой, а всеми членами ЕАЭС", — заметил Щепов, которого цитирует Sputnik.

При этом он отметил, что эта инициатива может быть поддержана с условием, что подобные ограничительные меры не уничтожат "нормальную конкуренцию".

"Конкуренция — это лекарство для бизнеса, она стимулирует инновации. А закрывать границы не совсем целесообразно, надо просчитывать эффект", — заключил Щепов.

Он напомнил, что в перспективных направлениях развития Союзного государства на 2018-22 годы обозначены две новые задачи. Одна из них направлена на продвижение научных разработок, полученных в результате реализации Союзных программ, в третьи страны. Вторая — на поддержку экспорта с привлечением банковских программ.

"То есть мы должны заниматься еще и коммерциализацией научных программ", — объяснил Щепов.

В целом парламентарий позитивно оценил результаты семинара. Были обсуждены ряд проблем и сформулированы предложения по их решению. Некоторые из них будут обсуждены на грядущем заседании Совета министров Союзного государства 8 декабря.