Производители РФ и РБ предложили ввести утилизационный сбор на велосипеды

МИНСК, 28 ноя — РИА Новости. С предложением ввести маркировку конечной продукции и утилизационный сбор на велосипеды выступили в ходе постоянно действующего Семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России гендиректор российской группы компаний ООО "Веломоторс" (Брянск) Александр Начевкин и руководитель минского ООО "МотоВелоЗавод" Николай Ладутько.

В настоящее время утилизационный сбор белорусы оплачивают при ввозе автомобиля из-за границы. Полученные средства перечисляются в бюджет и направляются на утилизацию неэксплуатируемых автомобилей.

"Для того, чтобы создать инновационный продукт, необходимо создать условия равноценной конкурентной среды, и наше первое предложение — это введение маркировки на конечную продукцию и на основные запасные части. Для велосипеда — это велорама. Второе предложение — это введение по примеру большого машиностроения — автомобилестроения, производства сельхозтехники — утилизационного сбора как на вело-, так и на мотопродукцию, что тоже создаст условия для развития отечественного производства. Потому что она сегодня ни в чем не уступает тем образцам, которые сегодня завозятся на территорию наших государств", — заявил журналистам Ладутько перед началом семинара.

Как передает Sputnik, его российский коллега напомнил, что до 99,99% всех велосипедов и мотоциклов производится в трех странах: Китае, Индии и Вьетнаме. При ввозе импортных велосипедов в эти страны взымается таможенная пошлина 120% плюс НДС. Таможенная пошлина на велопродукцию, которая импортируется в страны ЕС, по словам Начевкина, также представляет собой внушительную величину в 48,5%.

"Если эта продукция завозится на территорию Беларуси или России, таможенная пошлина фактически 1%. Мы просим государство: нам не надо 120%. Хотя бы процентов 20-30, чтобы была возможность возрождения этой отрасли в наших союзных странах", — заявил Начевкин.

Он напомнил, что в советское время на территории СССР работало 18 заводов. Совместными усилиями, по словам Начевкина, эту отрасль можно возродить, но нужна помощь правительств.

Брянские и минские вело- и мотопроизводители намерены совместными усилиями не только решать вопросы создания благоприятных условий, но и развивать производства: 16 декабря в российском городе Жуковка, где расположен один из заводов "Веломоторс", предполагается подписать документ о сотрудничестве.

"Совместное предприятие в любом случае будет создано, но масштаб работы этого предприятия зависит от условий. Если условия будут приняты, то речь идет о строительстве в течение двух-трех лет восьми промышленных предприятий на территории РФ и РБ", — пояснил Ладутько.

Свои предложения руководители предприятий озвучили в ходе постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства на тему "Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства: проблемы, перспективы, инновации".