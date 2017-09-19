Молодежная палата при Парламентском Собрании может быть создана в 2018 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен — РИА Новости. Молодежная палата как совещательный орган при Парламентском Собрании Союзного государства может быть сформирована уже в начале 2018 года, сообщил РИА Новости председатель Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту, член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

"Концепция формирования Молодежной палаты принята за основу, рабочая группа дове-дет ее до логического завершения. Мы надеемся, что уже в следующем году, после принятия в декабре 2017 года решения о создании палаты, появится этот совещательный орган при Парламентском Собрании", — сказал Туров по итогам прошедшего в Ростове-на-Дону совместного заседания комиссии Парламентского Собрания по социальной, политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, а также комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту.

Он отметил, что Парламентское Собрание активно работает над синхронизацией законодательства России и Белоруссии. Парламентские слушания, которые запланированы в декабре, в том числе, коснутся и молодежной политики.

"Конечно, нам очень важно, чтобы у нас были созданы равные права для молодежи, в том числе, это касается и участия в общественно-политической жизни. Создание Молодежной палаты позволит молодым людям двух стран не только доносить позицию молодежи, но и быть ее представителями в Парламентском Собрании", — сказал Туров.

Как отмечалось на совместном заседании, планируется, что Молодежная палата будет вносить в Парламентское Собрание предложения по совершенствованию молодёжной политики, по вопросам обеспечения прав и законных интересов молодежи, а также готовить заключения по соответствующим проектам постановлений Парламентского Собрания. Кроме того, молодые парламентарии будут оказывать содействие организации и проведению мероприятий Союзного государства.