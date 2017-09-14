Молодежная палата появится при Парламентском собрании Союзного государства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Молодежная палата появится при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, сообщила в четверг член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева.

Планируется, что Молодежная палата будет вносить в Парламентское Собрание предложения по совершенствованию молодёжной политики, по вопросам обеспечения прав и законных интересов молодежи, а также готовить заключения по соответствующим проектам постановлений Парламентского Собрания. Кроме того, молодые парламентарии будут оказывать содействие организации и проведению мероприятий Союзного государства.

"Впервые в Союзном государстве Парламентское Собрание предлагает сформировать общественный орган. Мы с вами являемся представителями национальных парламентов, нас туда делегировали. Правила игры в этом органе должны быть едины для Республики Беларусь и Российской Федерации. Мы должны эти правила выработать", — пояснила Афанасьева на совместном заседании комиссии Парламентского Собрания по социальной, политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, а также комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту в Ростове-на-Дону.

В течение двух недель рабочая группа должна рассмотреть все предложения и вопросы по созданию палаты, после чего будет принята окончательная концепция. Афанасьева назвала решение о создании палаты историческим.

"В Молодежную палату должны войти ребята из Республики Беларусь и РФ, которые будут представлять разные течения, движения, социальные групп молодежи – учащаяся, рабочая молодежь, те молодые люди, которые занимаются общественной деятельностью, волонтеры, даже муниципальные депутаты (которые не ведут, как таковую, нормотворческую работу)", — подчеркнула Афанасьева.

Она добавила, что о методика отбора членов Молодежной палаты будет определена депутатами в ближайшее время.