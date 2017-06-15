Панина: программы Союзного государства нацелены на инновации

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Программы Союзного государства направлены на создание конкурентоспособных товаров и внедрение инноваций, заявила депутат Госдумы РФ, член Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Елена Панина.

52-я сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России состоялась в четверг в Минске — парламентарии двух стран обсудили вопросы сближения законодательства и реализации совместных программ.

"У нас качественно изменилось сотрудничество в рамках совместных программ", — прокомментировала Панина итоги сессии Sputnik Беларусь.

По словам парламентария, программы СГ нацелены, в первую очередь, на создание эффективного производства, выпуск конкурентоспособных товаров и внедрение инноваций. "В связи с этим возникают и дополнительные трудности", — отметила Панина, добавив, что сейчас недостаточно развиты механизмы внедрения инновационных наработок.

"Надо, чтобы реализующие программы контролировали не только их воплощение, но и дальнейшую судьбу, вхождение в практику", — сказала она, пояснив, что результаты программ СГ необходимо внедрять и массово распространять — среди союзных разработок имеются уникальные инновации.