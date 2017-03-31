В Москве и Минске отметили День единения народов Белоруссии и России

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Союзное государство осуществляет большое число совместных программ и инициатив, направленных на развитие интеграции России и Белоруссии, выработало механизмы для совершенствования гражданско-правовых отношений граждан двух стран, решения вопросов, в том числе, в области экономического сотрудничества, заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на торжественном вечере, посвященном празднованию Дня единения народов Беларуси и России в Москве.

"В институтах Союзного государства есть механизмы для разрешения многих вопросов с помощью различных программ, совершенствования гражданско-правовых отношений граждан Белоруссии и России. Всегда есть задачи, которые требуют решения, особенно когда задействованы экономические отношения. Это процесс длительный и продуктивный", — сказал Рапота.

Ежегодно в Союзном государстве проходят мероприятия, посвященные празднованию Дня единения народов Беларуси и России. Президенты двух государств 2 апреля 1996 года подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", положивший начало процессу взаимной интеграции. В нынешнем году торжественные мероприятия проходят 31 марта параллельно в Москве и Минске. В российской столице гостей принимают в Большом театре России, в Минске — в Большом театре Беларуси.

Со сцены Большого театра России были оглашены приветствия участникам торжественных собраний президентов Российской Федерации Владимира Путина и Республики Беларусь Александра Лукашенко, поздравления от председателя Государственной Думы РФ, председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслава Володина.

"С помощью Союзного Государства была проделана большая работа. Она даёт ощутимый результат для народов двух стран. Наши народы имеют общую историю, традиции и будущее", — сказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На празднование Дня единения в Москву прибыла делегация Национального собрания РБ — депутаты Парламентского Собрания: заместитель председателя Парламентского Собрания, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания РБ Марианна Щёткина и член Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания РБ по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.

"День единения — это праздник двух наших братских народов. Союзное государство уникально прежде всего тем, что оно создано для продвижения инициатив, инновационных решений вопросов в целях сплочения народов Беларуси и России", — сказала Щеткина.

Для гостей торжественного вечера Большой театр в Москве представил балет Джорджа Баланчина "Драгоценности", а в Минске в честь Дня единения показали балет Евгения Глебова "Маленький принц".