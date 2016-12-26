Андрейченко рассказал, что мешает интеграции в Союзном государстве

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко раскритиковал ряд моментов, которые негативно влияют на интеграционные процессы в Союзном государстве, и выразил опасения, что Евразийский экономический союз превращается в политический проект.

В понедельник в Госдуме открылась 51-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран председателем парламентского собрания, Андрейченко — его первым заместителем.

"Мы много говорим об укреплении торгово-экономического сотрудничества, необходимости роста взаимного товарооборота, устранения барьеров в двусторонней торговле, создании равных условий для субъектов хозяйствования, совместных импортозамещающих производств, реализации согласованной сельскохозяйственной и промышленной политики. Но на самом деле принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и Евразийского экономического союза. Причем это делается практически регулярно", — сказал Андрейченко в своем выступлении.

По его словам, на интеграционном направлении видно реальное снижение интересов к работе в рамках Союзного государства. "Согласование сроков проведения высших союзных органов растягивается на месяцы и годы в нарушение всех наших уставных документов", — добавил он.

"Не отвечает нашим интересам и ситуация в отношении Евразийского экономического союза. С момента запуска ЕАЭС 1 января 2015 года не принято фактически ни одного серьезного экономического решения", — подчеркнул Андрейченко.

Исключение составляет подписание, и то с опозданием на год, пакета документов по формированию общего рынка лекарственных средств, который тоже пока не заработал, сказал он. "Складывается ощущение, что экономический союз превращается в чисто политический проект", — отметил Андрейченко.

Кроме того, по его словам, у Белоруссии не может не вызывать озабоченности сужение важного российского рынка, периодическое возникновение споров с доступом на него молочной и другой белорусской продукции.

"Ситуация на белорусско-российской границе выходит за рамки как договорной базы, так и здравого смысла. 20 лет все было нормально. С 2004 года мы успешно применяли единую миграционную карту, которую иностранцы получали при въезде в союзное государство и предъявляли при выезде. Сейчас вдруг все это стало невозможным, причем сделано это было без всяких консультаций и предварительных уведомлений", — сказал Андрейченко.

По его словам, в информационной политике складывается ощущение, что в российском общественном мнении пытаются переформатировать образ Белоруссии и белорусов. "Из лучших друзей и преданных союзников нас пытаются представить как неискренних, несамостоятельных и живущих за счет России партнеров, которые в любой момент могут стать русофобами и повторить путь Украины", — отметил он.

"Это всего лишь несколько моментов, которые абсолютно негативно влияют на наши интеграционные процессы и могут вообще затормозить их", — добавил Андрейченко.