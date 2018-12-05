"Аэрофлот" вводит новые услуги для пассажиров

Пассажиры и бортпроводница в самолете авиакомпании Аэрофлот во время полета

Пассажиры и бортпроводница в самолете авиакомпании Аэрофлот во время полета

МОСКВА, 5 дек — ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот расширил линейку дополнительных услуг для пассажиров. Авиакомпания внедрила новый платный сервис предварительного выбора мест в салоне самолета для пассажиров с билетами самых низких тарифных групп "Промо" и "Бюджет". Ранее возможности выбора места до начала регистрации у пассажиров с данной категорией билетов не было. Также за дополнительную плату пассажиры могут воспользоваться возможностью повышения класса обслуживания с "Эконом" или "Комфорт" до "Бизнеса".

Повысить класс обслуживания до "Бизнеса" за дополнительную плату смогут пассажиры Аэрофлота, купившие билеты в класс "Эконом" или "Комфорт". Оформить услугу можно в аэропорту во время регистрации на рейс не позднее, чем за 1,5 часа до вылета рейса, на странице информации о бронировании (раздел "Проверить бронирование" в онлайн-сервисах на сайте, либо в контакт-центр компании, но не ранее, чем за 72 часа и не позднее, чем за 2 часа до вылета рейса.

Предоставление услуги производится при наличии свободных мест в салоне "Бизнес" по окончании регистрации на рейс, перед посадкой в самолет пассажир получает новый посадочный талон. При невозможности предоставления услуги ее стоимость возвращается пассажиру в полном объеме. Подробнее с правилами предоставления этой услуги можно ознакомиться на сайте Аэрофлота.

Новая услуга по предварительному выбору мест предоставляет пассажирам с билетами "Бюджет" и "Промо" возможность заблаговременно забронировать себе желаемое место в салоне за дополнительную плату до начала регистрации. Оформить услугу можно в процессе покупки билета, ее стоимость будет зависеть от длительности перелета и расположения выбранного кресла в салоне. В настоящее время этот сервис доступен на рейсах Аэрофлота между Москвой и Магнитогорском, Саратовом и Белгородом. Оформление услуги доступно через онлайн-сервисы, раздел "Проверить бронирование" на сайте, контакт-центр, в собственных офисах продаж, филиалах, представительствах ПАО "Аэрофлот", в офисах уполномоченных агентов. Аэрофлот намерен в ближайшее время ввести этот сервис на многих своих рейсах.

Данная услуга является дополнительной, которой пассажиры смогут воспользоваться исключительно по собственному усмотрению. Те, кто не нуждается в этой опции, по-прежнему смогут выбрать место бесплатно при регистрации на рейс. Выбор места после начала регистрации на рейсах Аэрофлота остается бесплатным для всех пассажиров.

Для пассажиров с билетами тарифных групп "Премиум" и "Оптимум", элитных участников программы "Аэрофлот Бонус", а также программ лояльности авиакомпаний альянса Sky Team такая услуга по-прежнему предоставляется бесплатно до начала регистрации на рейс.

Возможность предварительного выбора места в салоне воздушного судна — широко распространенная практика в мировой гражданской авиации, в том числе среди премиальных перевозчиков. Данный сервис предлагают авиакомпании, отмеченные высшим рейтингом "пять звезд" от британского агентства Skytrax.

Внедрение этих услуг — часть инициатив Аэрофлота по повышению уровня сервиса для пассажиров.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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