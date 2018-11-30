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Праздник WG Fest пройдет 15 декабря в "Экспоцентре"

© Фото : предоставлено ЗАО "Экспоцентр"Экспоцентр. Архивное фотоЭкспоцентр. Архивное фото
© Фото : предоставлено ЗАО "Экспоцентр"

МОСКВА, 30 ноя — Wargaming.net/SOOO Game Stream. Легенды шведской и российской сцены 15 декабря зарядят "Экспоцентр" жесткими риффами и хлесткими рифмами на главном празднике игровой вселенной Wargaming.

Главная сцена WG Fest готовится к тому, чтобы устоять перед напором энергии звездных хедлайнеров фестиваля. Здесь будет не менее жарко, чем на игровых площадках: суровые шведы из Sabaton, драйвовые "Звери" и хулиганистый Noize MC как следует раскачают танцпол 15 декабря в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной.

"Искусство войны" Sabaton

Эти скандинавские пауэр-метал-ребята не зря стали любимчиками многих наших игроков, потому что так петь о военных сражениях, победах, доблести и боевой славе умеют только они. К тому же участники группы сами являются прожженными "танкистами" и в прошлом году стали героями совместного проекта с World of Tanks, в рамках которого в игре появился танк Sabaton, а также вышел клип "Primo Victoria". Ждем многотысячного хора, подпевающего хорошо известные слова: "Through the gates of hell / As we make our way to heaven…"
"Звери": до скорой встречи!

За свою долгую историю группа успела написать столько хитов, что уже и не счесть: "Районы-кварталы", "Дожди-пистолеты", "Все, что тебя касается", "Просто такая сильная любовь" и многие-многие другие… Во время WG Fest ребята исполнят самые зажигательные песни, которые поднимут уровень драйва на фестивале до невероятных высот. Это они умеют!

Noize MC: No Comments

Рифмовать на сцене все строчки от точки до точки будет Noize MC — парень, творчество которого сложно вписать в рамки какого-либо стиля. Да этого и не нужно — сам он всячески старается разбивать все существующие клише и делает это чрезвычайно искусно, заряжая в свои песни разнокалиберные слова, будто танковые снаряды.

Три танкиста из "Студии Грек"

Еще больше танкового драйва на малой сцене WG Fest добавит "Студия Грек", которая споет целую обойму каверов и перепевок на хорошо знакомые игрокам темы.

Радио Wargaming.FM: On Air

Специально для WG Fest 2018 свое вещание на отдельном канале начнет радио Wargaming.FM. Именно здесь можно будет зарядиться хорошей музыкой и узнать самую горячую и самую свежую информацию о том, что будет происходить на фестивале: о зонах праздника, гостях, которые посетят WG Fest, новостях игр Wargaming и многом другом.

Подробности и специальные внутриигровые пакеты с пригласительными на фестиваль: www.wgfest.ru

О компании Wargaming

Wargaming — один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4000 сотрудников. Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 миллионов пользователей на всех крупных игровых платформах. Специальное подразделение компании Wargaming Mobile сосредоточено на издании мобильных игр и разработке собственных проектов. В компании активно развивается социальное направление: Wargaming сотрудничает с музеями, реализует образовательные и благотворительные проекты, а также участвует в сохранении и популяризации военной истории.

Официальный сайт: www.wargaming.com

Медиаконтакты: pr_cis@wargaming.net

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