Сборная России завоевала три медали во всемирной олимпиаде роботов WRO 2018

МОСКВА, 19 ноя — LEGO Education. В Таиланде с 16 по 18 ноября состоялся финал всемирной олимпиады по робототехнике World Robot Olympiad 2018 (WRO 2018). Всемирным партнером соревнований выступает компания LEGO Education, образовательные решения которой по всему миру используются при выполнении заданий олимпиады.

Всего в турнире приняло участие 486 команд из 63 стран. Российскую сборную представляли 48 участников из 10 регионов страны: Владивостока, Набережных Челнов, Москвы, Екатеринбурга, Новороссийска, Иннополиса, Тюмени, Нижнего Тагила, Астрахани и Санкт-Петербурга. По итогам соревнований в копилке российской команды оказалось 3 медали — 2 золотые и 1 бронзовая.

"Участие во Всемирной олимпиаде по робототехнике — это хорошая площадка для успешного жизненного старта для любого школьника. Ребята приобретают и развивают огромное число критически важных для современного мира навыков. Не говоря уже про опыт общения со сверстниками со всего мира. Мы в LEGO Education стремимся к тому, чтобы навыки, которые дети получают, используя наши образовательные решения в соревновательных и учебных целях, помогали им в будущем расти и развиваться. И WRO — хороший пример такого подхода. Многие призеры WRO прошлых из России решили связать свою жизнь с инженерными и научными специальностями", — отметила Ольга Ломбас, директор компании LEGO Education в России и СНГ.

По традиции все сборные боролись за медали в четырех категориях: "Основная", "Творческая", "Студенческая" и "Футбол роботов". Все выполняемые задания были посвящены одной общей теме WRO-2018 — Food matters или "Еда имеет значение". В ходе турнира участники решали задачи, связанные с устойчивым развитием ресурсосберегающего земледелия, улучшением качества питания, обеспечением продовольственной безопасности и устранением голода. Таиланд стал первой страной, которая приняла Всемирную олимпиаду во второй раз.

В прошлом году WRO проходила в столице Коста-Рики Сан-Хосе, и это был триумфальный год для российской сборной, которая стала абсолютным чемпионом соревнований, завоевав 8 медалей: пять золотых, одну серебряную и две бронзовых.

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