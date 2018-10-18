Театральные компании впервые использовали афиши с дополненной реальностью

МОСКВА, 18 окт — MOSCOW BROADWAY LLC. Театральные компании "Московский Бродвей" и "Фэнси Шоу" первыми в мире использовали технологию дополненной реальности (AR — augmented reality) в наружной рекламе театральной постановки. С 18 октября каждый владелец iPhone или iPad сможет "оживить" AR-афиши бродвейского спектакля "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК". Для этого необходимо просто направить камеру мобильного устройства на уличную афишу с QR-кодом и согласиться с загрузкой приложения.

Приложение "ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" оживит афишу спектакля и покажет в дополненной реальности то, что раньше сложно было себе представить. Пользователям достаточно, следуя инструкции, навести камеру iPhone или iPad на билборд, и перед ними развернется настоящее представление. Прямо на улице появится театральная сцена, на которой выступит один из главных героев популярной комедии. И, несмотря на то, что, как и в самом шоу, все пойдет не так, в финале 3D-сюжета зрителей ждут приятные сюрпризы.

"Вместе с разработчиками из ArPoint и оператором наружной рекламы "ЛАЙСА" мы пришли к театральным афишам будущего первыми в мире. Мы меняем традиционный подход к коммуникационной стратегии, соединяя мостиком AR-технологий двумерные изображения традиционной наружной рекламы с диджитал маркетингом, — поделился театральный продюсер компании "Московский Бродвей" Дмитрий Богачев. — Наш театр начинается не с вешалки, а с дополненной реальности театральных афиш".

О спектакле

"Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" — одна из самых популярных современных пьес в жанре комедии, была поставлена в 20 странах мира. С октября 2018 года у москвичей появилась возможность увидеть оригинальную постановку, которую высоко оценили зрители и критики Вест-Энда и Бродвея, на сцене Театра МДМ. По сюжету, труппа актеров-любителей ставит пьесу в духе детективов Агаты Кристи, но все, что в спектакле может пойти не так, идет не так! В главных ролях Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Алексей Секирин, Александр Матросов, Александр Горелов и другие артисты ведущих драматических театров Москвы.

Возрастная категория: 4+

Официальный сайт: https://netak.show/

Дополнительная информация:

Анна Сторожук (+7-985-241-3538, a.storozhuk@moscow-broadway.com)

Ольга Бабаева (+7-916-392-37-05, o.babaeva@fancy-show.com)

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