Ярославль примет международный туристический форум

МОСКВА, 18 окт — Департамент туризма Ярославской области. 24-26 октября 2018 года в городе Ярославле при поддержке Федерального агентства по туризму "Ростуризм", правительства Ярославской области состоится VIII Международный туристический форум "Visit Russia".

В рамках проведения форума будет организована уникальная площадка всероссийского масштаба, на которой соберутся ведущие профессионалы туристической отрасли для продуктивного сотрудничества, демонстрации лучших практик и конструктивного обмена опытом. В качестве спикеров выступят руководитель федерального агенства по туризму А.П. Сафонов, советник председателя правительства ярославской области В.В. Прасов, директор департамента туризма ярославской области Ю.Л. Рыбакова, директор по стратегическому развитию консалтинговой группы "город мастеров" Т.Ч. Железняк, директор по маркетингу ФРиО СевероЗапад А.А. Железняк, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова А.А. Александрова.

В первый день форума пройдёт пленарное заседание "Городской туризм как масштабный туристический тренд ближайшего десятилетия", на котором эксперты рассмотрят и проанализируют успешные кейсы и практики городских проектов. Также состоятся конференция "Современный городской туризм", круглый стол "Международное сотрудничество в сфере сохранения культурного наследия" с участием советника по вопросам культуры и образования Посольства Королевства Нидерландов в Москве Янет Веррейзер.

Во второй день форума будут проведены конференция "Современный городской туризм, панельная дискуссия "Новые формы коммуникации территории с гостем", круглый стол "Путешествие по делу". На них эксперты туристической индустрии обсудят тренды и современные форматы продвижения городского туризма.

В ходе проведения Форума будут организованы дискуссионная панель в формате TEDx, public talk, презентации, экскурсионные квесты, выставка "Всё для городских путешествий", лаборатория городских инициатив. Помимо обширной официальной программы форума планируется культурная программа: будут проведён закрытый ночной показ культовых фильмов о городах и организован гастрономический маршрут "Пуститься во все тяжкие".

На сайте продолжается онлайн-регистрация участников.

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