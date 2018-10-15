Открыт прием заявок на премию журналистов, пишущих о недвижимости

МОСКВА, 15 окт — Ассоциация REPA. Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA объявляет о начале приема заявок на ежегодную всероссийскую премию журналистов, пишущих о недвижимости, JOY 2018 (Journalist of the Year). Премия проходит при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

С 1 по 31 октября 2018 года на сайте премии можно подать работы в следующих номинациях:

• Аналитический материал. Жилая недвижимость

• Аналитический материал. Коммерческая недвижимость

• Журналистское расследование

• Репортаж

• Авторская колонка

• Интервью

• Полезные советы

• Архиважно (архитектура объектов городской недвижимости)

• Спецноминация года — Урбанистика

В этом блоке номинаций новшеством стала не только спецноминация "Урбанистика", в которую будут приниматься статьи по градостроительству, умным городам, комфортной среде и зеленому строительству, но и разделение номинации "Аналитический материал" на две — с учетом сегмента описываемой в материале недвижимости.

Также первого числа открылась подача для СМИ в персональные номинации:

• Региональное издание года

• Профильное издание года

• NEWформат

• Корпоративное СМИ года

• Интернет-портал года

• Журналист года

В скором времени участников ждет еще одно нововведение — номинация "Новостник года". В ней будет награждаться выдающийся сотрудник редакции СМИ о недвижимости, который пишет именно новости. Подача заявок в эту номинацию начнется немного позже.

Новости премии публикуются на сайтах мероприятия и организаторов.

Подать заявку на премию может не только сам автор материала, но и любой читатель. Если вы считаете, что материал о недвижимости достоин того, чтобы участвовать во всероссийском конкурсе, вы вполне можете подать его сами. Организаторы сделают все возможное, чтобы автор получил заслуженную награду в случае победы.

*Ежегодная премия JOY (Journalist Of The Year) учреждена в 2011 году и проводится в восьмой раз ассоциацией профессионалов рынка недвижимости REPA (Rеаl Estate Professionals' Association).

JOY является одним из самых ожидаемых, ярких и запоминающихся событий года на рынке недвижимости. Лауреатами премии ежегодно становятся выдающиеся журналисты, лучшие публикации, а также наиболее влиятельные СМИ рынка недвижимости.

Задачи премии:

∙ Поощрение лучших журналистов, освещающих темы рынка недвижимости;

∙ Повышение профессионального уровня специалистов, работающих на рынке в направлениях журналистики и PR-продвижения;

∙ Формирование новых стандартов освещения рынка недвижимости.

Победа в премии оценивается профессиональным сообществом как важное достижение и способствует развитию рынка недвижимости России.

Победители будут объявлены 13 декабря на церемонии награждения.

Приглашаем принять участие!

По вопросам подачи заявок:

Анна Борзенкова

media@repa-pr.ru

+7 (925) 245 13 25

Материал публикуется на коммерческих условиях. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.